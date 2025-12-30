曹西平離世！生前親吐「一輩子最大遺憾」

曹西平曾分享一輩子最大的遺憾。(陳俊吉攝)

資深藝人曹西平29日被發現失去生命跡象，人生止步於66歲，震撼演藝圈。今年5月他曾寫下自己一輩子最大的遺憾，就是母親當年過世時，他來不及道別，內容滿是對已故母親的思念與遺憾。

曹西平透露，自己的人生旅途中，「媽媽一直都是我最大的動力」；豈料母親離世時太過突然，讓母子倆「連個道別都沒有」，成為他一輩子最大的遺憾，多年來始終無法釋懷。曹西平回憶，10幾歲便北上闖蕩演藝圈，很少陪伴媽媽，但母子之間最大的精神寄託，就是幾乎每晚的一通長途電話。40年前，長途電話費高昂，母子倆一聊就是一個多小時，直到母親在電話那頭睡著，他才安心入睡。

他也提到，出道後最大的快樂就是賺錢寄回家給母親，每當演出費累積到一定的金額，他就寄回家，而母親總是對他說：「小四你放心你寄回來的錢，我會幫你存好投資好的，你放心。」曹西平說，因為是自己的母親，「怎麼可能不放心」，語氣中滿是信任與依賴。

然而，母親突然離世，一切瞬間變調。曹西平感慨地寫下：「媽媽走了，家就散了，這句話真的沒有錯。」他形容母親的為人和善、有愛心，吃虧都往肚子裡吞，再苦的日子也撐起整個家庭，直到生命最後一刻，灑脫而快速地離開。

母親過世後，曹西平每次經過台中公園老家門口，就會非常難過、悲傷；外界常勸他放下、忘記，但他坦承自己做不到，「不說是因為放在心裡，不代表忘記、放下」，也無法忘懷母親親手做的陝西涼拌小黃瓜，每當曹西平自己動手料理，就會想起那熟悉的味道。

最後，曹西平以「沒有媽媽生下我，就沒有今天的曹西平」作總結，表達對母親的愛與思念。沒想到這篇文才發出7個月，曹西平就突然離開人世，令人更加鼻酸。

