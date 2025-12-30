曹西平離世 薔薔曬同框合照淚喊：四哥真正自由了

【緯來新聞網】資深藝人曹西平昨（29日）晚被發現在三重家中離世，享壽66歲。過去常和他在節目上互動的女星薔薔得知消息後，十分不捨，在臉書發文哀悼：「四哥真正自由了」。

（圖／翻攝自林嘉凌 薔薔Maze臉書）

薔薔過去曾多次與曹西平錄節目，如今聽聞對方離世的噩耗，她今（30日）在臉書發文，「四哥，一路好走」，坦言自己常常在工作結束後看曹西平的直播聊天，一起罵天南地北，「這些日子我將永遠懷念」。



薔薔表示，帥氣大方的曹西平永遠存在她心中，感嘆人生太多苦難折磨與包袱，換個角度想，「四哥真正的自由了」。



新北市消防局三重分隊昨晚10時27分接獲通報，三重一名男子倒在房內，抵達現場發現死者竟是藝人曹西平，身體已出現屍斑和肢體僵硬，救護人員判斷已死亡多時，警方初步排除外力介入，死因還有待進一步釐清。

