曹西平靈堂》許效舜哽咽「他節儉打包便當」 佩甄哭紅雙眼憶後台
資深藝人曹西平2025年底意外在家中離世，享壽66歲。11日靈堂開放追思時，佩甄、許效舜於下午2點後陸續到場哀悼。佩甄今在靈堂待了超過1小時，出來時紅著眼眶回憶：「以前在後台休息室都會和曹大哥閒話家常，希望他在天堂也是一直嗶嗶嗶，他的個性不喜歡打擾別人，離開都可以這麼瀟灑，永遠都這麼帥氣，希望他在天上一切都好」。許效舜則是數度哽咽，回憶曹西平過去惜物的個性與態度。
許效舜今數度哽咽，表示過去常在後台和曹西平聊天，「他會說他自己一個人住，會把面紙跟便當帶走，他是個非常節儉、惜物的一個人，我們要跟他學習的地方很多」。
在許效舜的學生時代，曹西平已經是家喻戶曉的唱跳歌手，他今特別帶著曹西平卡片來悼念，兩人在民國78年就認識，當兵時恰巧和他家人同梯，許效舜含淚說：「他是個有很多能量的人，好捨不得，覺得這一年太突然了，前幾個月坣娜也走了，那個晚上會有很多VCR跑出來，會邊看邊流眼淚，其實藝人滿辛苦的，用他一輩子最棒的舞姿、最好的身段呈現在舞台上，呈現完了就走了。」並祝福曹西平可以到想要去的地方。
