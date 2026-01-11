曹西平靈堂傳「0藝人現身超冷清」？殯葬業者澄清：沒統計人數
資深藝人曹西平於2025年底在家中驟然辭世，享壽66歲，治喪委員會宣布自本月10日起開放靈堂供各界追思。未料，外界卻傳出「藝人都未現身、場面冷清」等說法，負責後事規劃的殯葬業者小冬瓜得知後緊急出面駁斥。
小冬瓜鄭重澄清，自己並未向任何媒體提供或透露關於弔唁粉絲人數的資訊，強調「我也沒有特別去掌握或統計實際數字，更沒有提及『遺憾親友與藝人都未現身、場面冷清』這樣的說法」。他直言，相關報導恐讓家屬對治喪團隊的協助與服務產生誤解，呼籲外界協助更正與說明，對因此造成的困擾也深表歉意。
曹西平的後事目前由和他感情深厚的乾兒子Jeremy全權處理。Jeremy11日在社群發文說明，曹西平靈堂已設立完成，開放弔唁時間自即日起至1月25日，每日下午2點至5點，地點位於新北市板橋區長江路一段11號6樓。
他也同步公布告別式暨追思會資訊，將於2026年1月27上午10開放進場，舉行追思會，地點在台北市懷愛館景明廳。
曹西平治喪小組12月30日曾在臉書表示，曹西平大哥生前常說，他不需要形式上的客套，只珍惜真誠的關心，「我們謹代表他，感謝多年來一路支持、陪伴他的粉絲與好友，謝謝你們給予他的溫暖與力量。願西平大哥一路好走，從此不再有病痛與煩憂。」
曹西平靈堂遭傳冷清「0藝人、親友到場」 殯葬業者發聲：沒特別統計數字
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導資深藝人曹西平去年（2025/12/29）在家中猝逝，享壽66歲，消息曝光後令各界非常不捨，而他的後事由乾兒子Jeremy全權處理，...FTNN新聞網 ・ 6 小時前 ・ 1
曹西平靈堂開放第2天！許效舜哽咽憶37年友情：很捨不得
娛樂中心／張予柔報導藝人曹西平於2025年底被證實在新北市三重住處離世，享壽66歲，噩耗傳出後震撼演藝圈，治喪委員會宣布自本月10日起開放靈堂，讓好友與粉絲前來悼念。今（11）日靈堂第二天，藝人許效舜特地前往表達哀思，他拿著曹西平的緬懷卡片，數度哽咽地回憶與曹西平的點滴，現場氣氛肅穆而感傷。民視 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
曹西平靈堂開放首日！0親友、藝人前往悼念 「現場狀況」他全說了
66歲資深男星曹西平去年12月29日在家中猝逝，消息傳開後讓許多粉絲感到不捨，而曹西平後事則由感情深厚的乾兒子Jeremy全權處理，今（10日）曹西平靈堂開放首日，不過現場卻僅有少數人前去哀悼。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 108
曹西平靈堂曝光！傳場面冷清「0藝人弔唁」乾兒子悲痛發聲
娛樂中心／周希雯報導資深藝人曹西平上個月底驚傳在家中猝逝，享壽66歲；由於他生前與親人關係不和睦，起初傳出家屬不願接手後續喪禮事宜、鬧出不少風雨，所幸最終達成共識，交由感情深厚的乾兒子Jeremy全權處理。對此，曹西平靈堂已在昨（10日）開放，卻傳出場面冷清，只有數位粉絲前來悼念、未有任何親友；乾兒子稍早也悲痛發文了。民視 ・ 10 小時前 ・ 23
曹西平驟逝！靈堂開放首日「無藝人到場」粉絲齊聚哀悼
曹西平驟逝！靈堂開放首日「無藝人到場」粉絲齊聚哀悼EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 2
許效舜現身曹西平靈堂！「手持Q版小卡」哽咽追憶 淚揭37年交情
藝人曹西平去年底在家中驟逝，享壽66歲，其後事由乾兒子小俊全權打理，曹西平的靈堂日前剛設置完成，將開放至26日讓親友悼念，今（11）日是開放第二天，稍早媒體直擊到第一批藝人好友前來，佩甄、許效舜接連進入，許效舜受訪時更一度哽咽。許效舜回憶在民國78年與曹西平認識，而他當兵時還有與曹西平家人同單位，看自由時報 ・ 5 小時前 ・ 發表留言
曹西平昔暖心送紅皮衣！陳漢典「歷歷在目」憶互動：他永遠在我心中
資深藝人曹西平2025年12月29日在家中過世，享壽66歲，後事由乾兒子Jeremy負責，曹西平的靈堂也在10日開放外界弔唁。和曹西平過往在節目中有不少互動的藝人陳漢典，10日出席《黑白大廚2》台版無限料理地獄記者會時，回憶了過往和曹西平的互動，語氣中相當感傷。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
佩甄現身曹西平靈堂哀悼 哽咽回憶：非常照顧後輩
【緯來新聞網】資深藝人曹西平靈堂開放悼念第二日，藝人佩甄今（11日）現身哀悼。佩甄受訪時表示，看到消緯來新聞網 ・ 5 小時前 ・ 發表留言
模仿曹西平被本人暖送紅皮衣！陳漢典懷念：他是永遠的偶像
資深藝人曹西平去年12月29日深夜猝逝於住處，享壽66歲，10日靈堂開放供粉絲弔唁。陳漢典過去在節目上與曹西平有許多互動，他10日主持Netflix《黑白大廚2》台版無限料理地獄活動，提到前輩曹西平語氣感傷，「我們都非常懷念曹大哥，他也很照顧我，也會告訴我怎樣去配合，」中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
曹西平靈堂傳冷清「沒藝人現身」！殯葬業者道歉揭真相 乾兒子慟發聲
小冬瓜強調，自己從未向任何媒體提供或透露弔唁人數相關資訊，也未曾掌握或統計實際到場人數，更不可能說出「親友與藝人未現身、場面冷清」等內容。他直言，相關報導恐造成家屬對治喪團隊協助與服務的誤解，盼外界協助更正與說明，對因此造成的困擾也深表歉意。據了解，曹西...CTWANT ・ 6 小時前 ・ 26
曹西平靈堂》許效舜哽咽「他節儉打包便當」 佩甄哭紅雙眼憶後台
資深藝人曹西平2025年底意外在家中離世，享壽66歲。11日靈堂開放追思時，佩甄、許效舜於下午2點後陸續到場哀悼。佩甄今在靈堂待了超過1小時，出來時紅著眼眶回憶：「以前在後台休息室都會和曹大哥閒話家常，希望他在天堂也是一直嗶嗶嗶，他的個性不喜歡打擾別人，離開都可以這麼瀟灑，永遠都這麼帥氣，希望他在天上一切都好」。許效舜則是數度哽咽，回憶曹西平過去惜物的個性與態度。中時新聞網 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
曹西平靈堂開放！佩甄眼眶泛淚現身：很照顧我的哥哥
曹西平靈堂開放！佩甄眼眶泛淚現身：很照顧我的哥哥EBC東森娛樂 ・ 5 小時前 ・ 發表留言
