曹西平靈堂傳冷清「沒藝人現身」！殯葬業者道歉揭真相 乾兒子慟發聲

曹西平靈堂已設立完成，開放弔唁時間自即日起至1月25日，每日下午2點至5點，地點位於新北市板橋區長江路一段11號6樓。（圖／冬瓜行旅提供）

資深藝人曹西平於2025年底在家中驟然辭世，享壽66歲，消息曝光後震驚演藝圈。治喪委員會日前宣布，自本月10日起開放靈堂，供親友、演藝同業及粉絲前往追思。然而，近日卻傳出「藝人未現身、現場冷清」等說法，引發外界議論，負責後事規劃的殯葬業者「小冬瓜」也緊急出面澄清。

小冬瓜強調，自己從未向任何媒體提供或透露弔唁人數相關資訊，也未曾掌握或統計實際到場人數，更不可能說出「親友與藝人未現身、場面冷清」等內容。他直言，相關報導恐造成家屬對治喪團隊協助與服務的誤解，盼外界協助更正與說明，對因此造成的困擾也深表歉意。

據了解，曹西平的後事目前由和他感情深厚的乾兒子Jeremy全權處理。針對外界傳聞靈堂開放首日僅有少數人前往弔唁，Jeremy稍早再度於社群發文致謝，語氣哀痛卻誠懇，感謝各界的關心與幫忙。

Jeremy透過粉專「曹西平的粉絲愛團」發文表示，「你們好，我是Jeremy」，並說明曹西平靈堂已設立完成，開放弔唁時間自即日起至1月25日，每日下午2點至5點，地點位於新北市板橋區長江路一段11號6樓，歡迎想追思的親友與粉絲前來致意。

此外，Jeremy也同步公布告別式暨追思會資訊，將於2026年1月27日舉行，地點在台北市懷愛館景明廳，上午10點開放進場，10點30分正式舉行追思會。

另一方面，靈堂整體規劃由殯葬業者小冬瓜操刀，布置風格別具巧思，以曹西平歷年經典專輯名稱作為視覺核心，現場陳列其生前穿著的表演服，遺照也採輪播方式呈現。家屬表示，希望透過這樣的設計，讓前來致意的粉絲能回顧曹西平燦爛而精彩的一生。

治喪委員會也重申，追思會當日懇辭花籃與奠儀，並對各界心意致上誠摯感謝，期盼在莊重而溫暖的氛圍中，陪伴曹西平走完人生最後一程。

