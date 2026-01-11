曹西平靈堂傳「0藝人現身超冷清」？殯葬業者澄清：沒統計人數

資深藝人曹西平於2025年底在家中驟然辭世，享壽66歲，治喪委員會宣布自本月10日起開放靈堂供各界追思。未料，外界卻傳出「藝人都未現身、場面冷清」等說法，負責後事規劃的殯葬業者小冬瓜得知後緊急出面駁斥。

曹西平於2025年底在家中驟然辭世，享壽66歲。（圖／翻攝曹西平的粉絲愛團）

小冬瓜鄭重澄清，自己並未向任何媒體提供或透露關於弔唁粉絲人數的資訊，強調「我也沒有特別去掌握或統計實際數字，更沒有提及『遺憾親友與藝人都未現身、場面冷清』這樣的說法」。他直言，相關報導恐讓家屬對治喪團隊的協助與服務產生誤解，呼籲外界協助更正與說明，對因此造成的困擾也深表歉意。

曹西平10日起開放靈堂供各界追思。（圖／翻攝冬瓜行旅（小冬瓜）臉書）

曹西平的後事目前由和他感情深厚的乾兒子Jeremy全權處理。Jeremy11日在社群發文說明，曹西平靈堂已設立完成，開放弔唁時間自即日起至1月25日，每日下午2點至5點，地點位於新北市板橋區長江路一段11號6樓。

他也同步公布告別式暨追思會資訊，將於2026年1月27上午10開放進場，舉行追思會，地點在台北市懷愛館景明廳。

殯葬業者小冬瓜負責後事規劃。（圖／翻攝冬瓜行旅（小冬瓜）臉書）

曹西平治喪小組12月30日曾在臉書表示，曹西平大哥生前常說，他不需要形式上的客套，只珍惜真誠的關心，「我們謹代表他，感謝多年來一路支持、陪伴他的粉絲與好友，謝謝你們給予他的溫暖與力量。願西平大哥一路好走，從此不再有病痛與煩憂。」

