曹西平靈堂明起開放弔唁17天 內部擺滿專輯道盡一生寫照

66歲資深藝人「四哥」曹西平2025年12月29日猝逝，他的乾兒子Jeremy負責處理後事，而曹西平的靈堂也將在1月10日開放外界弔唁。負責治喪事宜的殯葬業者「小冬瓜」透露靈堂設計含意，感性表示將成為「曹大哥最後的陪伴者」。

66歲演藝大咖曹西平不幸猝逝，他的靈堂將於1月10日至26日開放外界憑弔。（圖／翻攝自Facebook@ 冬瓜行旅（小冬瓜））

據了解，1月10日至26日每天下午2時至傍晚5時，曹西平的靈堂將開放弔唁，1月27日另於台北市懷愛館景行樓舉行追思會。殯葬業者「小冬瓜」在臉書表示，，四哥的靈堂回歸其「最真實、最熟悉」的樣子，以四哥歷年專輯名稱布置，不僅是歌迷心中的舞台巨星，也象徵四哥一生寫照。小冬瓜形容，走進靈堂的人，將感受到四哥留給世界的熱度、生命力，與那份真誠的存在。

小冬瓜也將和四哥乾兒子Jeremy一同成為四哥這趟「單程旅行」的最後陪伴者，小冬瓜感性透露四哥溫柔的一面，「在這次陪伴的過程中，我們也看見了舞台之外、更貼近人心的他：一位對乾兒子付出深厚關愛、默默守護家庭的長者；一位面對人生起伏，始終保持豁達的前輩」。

最後小冬瓜說，謝謝四哥，謝謝你留給世界的笑聲、真誠、體貼與瀟灑。這段最後的旅程，你所有的美好，都將長留在我們心中。

