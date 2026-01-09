曹西平靈堂明起開放 「狂野風」設計曝光 告別式時間出爐

【緯來新聞網】資深藝人曹西平上月29日在住處辭世，享壽66歲，後事由乾兒子乾兒子小俊（Jeremy）處理。如今曹西平過世12天，靈堂確定將於10日起開放，遺照也跟著曝光，整體靈堂設計以他生前發行專輯主視覺為主題，讓親友、粉絲都能前往弔唁；告別式則於27日於臺北市懷愛館景明廳舉行。

曹西平靈堂設計以他生前歷年經典專輯為主題設計。（圖／翻攝自冬瓜行旅）

曹西平上月驟然離世，因親人三哥在海外，相關後事文件、流程仍須家人簽署，委託乾兒子及治喪委員會處理，因此靈堂進度至今才對外公開。治喪委員會聲明中表示，「我們期盼在莊重、溫暖且充滿敬意的氛圍中，陪伴曹大哥走完人生最後一程。感謝各界長久以來的關心、體諒與溫暖支持。」



靈堂將於10日起至26日下午2點至5點於冬瓜行旅板橋會館開放弔唁，並懇辭花籃與奠儀，整體設計將以曹西平歷年經典專輯名稱為核心視覺，讓弔唁的親友能再次回憶他在舞台上所展現的熱情與生命力。視覺內容則選用 〈狂熱〉、〈野性的青春〉 等具有高度情緒張力的作品名稱，象徵他在舞台上毫無保留的付出與能量。追思會則於27日早上10點半於臺北市懷愛館景明廳舉行。

曹西平靈堂視覺內容選用他過去專輯設計 〈狂熱〉、〈野性的青春〉

曹西平靈堂視覺內容選用他過去專輯設計 〈狂熱〉、〈野性的青春〉。（圖／翻攝自冬瓜行旅）

