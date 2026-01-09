曹西平靈堂明開放！內部設置曝光「倒數17天告別」 最後陪伴者是他

記者趙浩雲／台北報導

資深藝人曹西平於2025年12月29日猝逝，享年66歲，後事由乾兒子Jeremy全權負責處理，並委由知名殯葬業者「小冬瓜」所屬的單程旅行社與冬瓜行旅協助規劃告別事宜；小冬瓜今（8日）發文證實，曹西平靈堂將於明（9日）正式開放，並感性表示自己將成為「曹大哥最後的陪伴者」，親自送他走完人生最後一程。

曹西平靈堂從1月10日開放至26日，每天14:00至17:00開放弔唁，27日在臺北市懷愛館景行樓舉辦追思會。小冬瓜在貼文中以「送別四哥」為題，透露能夠陪伴曹西平走完人生最後旅程，對團隊而言是一份深刻而珍貴的榮幸。他回憶，曹西平留給世人的，是舞台上鮮明的風采與無數歡笑，直率、幽默、不修飾的個性，陪伴許多人成長，也成為不同世代共同的回憶。

在實際陪伴過程中，小冬瓜也看見舞台之外更真實的曹西平，「是一位對乾兒子付出深厚關愛、默默守護家庭的長者，也是一位面對人生起伏始終豁達的前輩」，同時更深刻感受到他對粉絲長久且真誠的情感。

小冬瓜指出，曹西平總是親自閱讀、回覆每一則粉絲留言，陪粉絲笑、陪粉絲哭，彼此之間是最真實的相伴。曹西平生前也常說，感謝粉絲把他當家人，而他也用同樣的心回應每一份信任。

曹西平。（圖／翻攝自曹西平臉書）

因此在靈堂設計上，團隊選擇回歸曹西平最真實、最熟悉的樣子，以他歷年專輯名稱作為視覺核心，包含〈狂熱〉、〈野性的青春〉等作品名稱，不只是專輯標題，更象徵他一生熱烈而真誠的寫照，希望前來致意的人感受到的不是悲傷，而是他留給世界的熱度、生命力與存在感。

資深藝人曹西平猝死家中，乾兒子Jeremy（黑口罩）在小冬瓜（白外套）陪同下抵達殯儀館。（圖／記者莊淇鈞攝影）

小冬瓜也感性寫道：「送別，不只是結束，而是為一段人生好好落筆。」並表示能在曹西平這段「單程旅行」的最後成為陪伴者之一，感到無比榮幸，會陪他把這趟旅程走得莊重、溫暖且充滿尊重。

