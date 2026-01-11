曹西平靈堂曝光！傳場面冷清「0藝人弔唁」乾兒子悲痛發聲

娛樂中心／周希雯報導

資深藝人曹西平上個月底驚傳在家中猝逝，享壽66歲；由於他生前與親人關係不和睦，起初傳出家屬不願接手後續喪禮事宜、鬧出不少風雨，所幸最終達成共識，交由感情深厚的乾兒子Jeremy全權處理。對此，曹西平靈堂已在昨（10日）開放，卻傳出場面冷清，只有數位粉絲前來悼念、未有任何親友；乾兒子稍早也悲痛發文了。

據悉，負責規劃曹西平喪禮事宜的殯葬業者「小冬瓜」，日前發文公開靈堂布置，打破一般莊嚴的黑白配色，選用了熱情奔放的大紅色，「我們希望，走進靈堂的人，感受到的不是悲傷，而是他留給世界的熱度、生命力，與那份真誠的存在」，遺照也並非傳統的單一框架，而是輪播多張生前照片，讓親友重溫他生前模樣。另外，靈堂以歷年專輯名稱，作為整體視覺的核心文字，也擺放曹西平生前的華麗打歌服，「讓大家一眼就能想起，那個在舞台上毫無保留、全力以赴的四哥」。

曹西平靈堂正式開放。（圖／翻攝「冬瓜行旅（小冬瓜）」臉書）

曹西平靈堂正式開放。（圖／翻攝「冬瓜行旅（小冬瓜）」臉書）

曹西平靈堂正式開放。（圖／翻攝「冬瓜行旅（小冬瓜）」臉書）

曹西平靈堂設置完成後，於昨（10日）下午2時起開放弔唁。不過據《NOWNEWS》報導，首日的場面有些冷清，「小冬瓜」透露，未接到任何藝人前往弔唁的消息，曹西平生前助理也表示，現場只有少數粉絲現身，低調進入靈堂致意後就默默離開。對此，乾兒子Jeremy今（11日）透過曹西平粉專發文，簡單表示「非常感謝各位幫忙」，並透露靈堂已設立完成，同時公開弔唁以及告別式時間、地點。

曹西平靈堂傳「0藝人到場弔唁」開放首日冷清！畫面曝光…乾兒子悲痛發文

曹西平身後事全交由乾兒子（黑衣）打理。（圖／民視新聞資料照）

據悉，曹西平靈堂開始時間，從即日起至1月25日，時間為每日下午2點到5點，地址在新北市板橋區長江路一段11號6樓的「冬瓜行旅」。至於告別式暨追思會則在1月27日，地點為台北市懷愛館、廳別是景明廳，進場時間為早上10點，追思會則在10點30分。





