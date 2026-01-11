曹西平靈堂被傳「開放首日冷清」 乾兒子忍痛發文：非常感謝各位
娛樂中心／綜合報導
66歲資深男星曹西平去年12月29日在家中猝逝，消息傳開後讓許多粉絲感到不捨，而曹西平後事則由感情深厚的乾兒子Jeremy全權處理，不過卻傳出靈堂開放首日現場僅有少數人前去哀悼。對此，Jeremy稍早也再度悲痛發文，「非常感謝各位幫忙」。
Jeremy在曹西平粉專「曹西平的粉絲愛團」發文，開頭便表明身分「你們好，我是Jeremy」，非常感謝各位幫忙，四哥曹西平靈堂目前已設立完成，如需弔唁四哥。靈堂開始時間即日起至1月25日，時間則是每日下午2點到5點之間，地址在新北市板橋區長江路一段11號6樓。
Jeremy也公布告別式暨追思會相關資訊，舉辦日期為2026年1月27日，地點為台北市懷愛管，廳別是景明廳，進場時間為早上10點，追思會時間在同一天10點30分。
據了解，負責規劃曹西平告別事宜的殯葬業者「小冬瓜」，日前發文曝光靈堂布置，整體視覺以曹西平歷年經典專輯名稱作為核心元素，而現場還擺放曹西平生前所穿的表演服，遺照也不只選用一張，採用輪播方式播放，據家屬表示，希望以此讓粉絲能夠回望曹西平精彩的人生。
