曹西平靈堂被傳「0藝人現身」！殯葬業者揭真相：沒統計數字
66歲資深藝人曹西平於去年12月29日驟逝，消息震驚演藝圈。近日傳出其靈堂開放首日到場弔唁人數不多，引發外界關注。對此，身為後事主要處理人的乾兒子Jeremy發文說明近況，除表達感謝，也同步公布最新、完整的弔唁與告別式資訊。而殯葬業者也發布聲明，澄清並未特別統計人數，亦無提及「現場冷清」等相關說法。
告別式時程曝光
Jeremy於曹西平生前經營的粉絲專頁發文，「你們好，我是Jeremy，非常感謝各位幫忙，四哥（曹西平）靈堂目前已設立完成」，欲前往弔唁者，自即日起至1月25日止，每日下午2點至5點可前往新北市板橋區長江路一段的會館致意。
此外，Jeremy一併公布告別式暨追思會資訊，將於2026年1月27日舉行，地點在台北市第二殯儀館懷愛館景明廳，當日上午10點開放進場、10點30分正式開始追思儀式。
據了解，整體告別事宜由殯葬業者「小冬瓜」協助規劃，靈堂設計跳脫傳統，視覺元素融入曹西平歷年經典專輯名稱，並陳列他生前的舞台表演服與海報，遺照也採多張照片輪播呈現。並希望以這樣的方式，讓前來弔唁的人不只是道別，更能回顧曹西平熱情奔放、充滿舞台魅力的一生。
曹西平靈堂。（圖／冬瓜行旅提供）
【更多東森娛樂報導】
曹西平生前遺願落空？律師揭「乾兒子拿不到遺產」：恐歸國庫
曹西平乾兒子再發4聲明！三哥返台協助 後事進度曝光
曹西平猝逝已11日！靈堂遲未公開 他揭「卡關原因」
其他人也在看
曹西平靈堂遭傳冷清「0藝人、親友到場」 殯葬業者發聲：沒特別統計數字
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導資深藝人曹西平去年（2025/12/29）在家中猝逝，享壽66歲，消息曝光後令各界非常不捨，而他的後事由乾兒子Jeremy全權處理，...FTNN新聞網 ・ 6 小時前 ・ 1
華麗秀服伴最後一程曹西平靈堂開放弔唁
曹西平去年12月底猝逝，享壽66歲。得到曹家人授權的乾兒子小俊（Jeremy）在9日、也就是曹西平離世的第12天，透過殯葬業者小冬瓜公布遺照、靈堂、追思會等相關安排。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
曹西平驟逝！靈堂開放首日「無藝人到場」粉絲齊聚哀悼
曹西平驟逝！靈堂開放首日「無藝人到場」粉絲齊聚哀悼EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 2
曹西平靈堂「0藝人、親友」到場？殯葬業者曝真相
娛樂中心／綜合報導資深男星曹西平2025年12月29日深夜被乾兒子發現在三重住處猝逝，享壽66歲。近期有關曹西平生前遺產歸誰所有、最終能否如他所願「把遺產都留給平時照顧他的乾兒子Jeremy」引發討論。曹西平的靈堂已在昨（10日）開放，豈料又爆出其他爭議，傳出「0藝人到場弔唁，開放首日冷清」等說法；對此，負責喪禮事宜的殯葬業者稍早發聲回應了。民視 ・ 7 小時前 ・ 發表留言
資深藝人趙學煌癱瘓26年辭世！ 寇世勳悲悼老友「一路好走」
資深演員趙學煌昨（10日）凌晨不敵病魔辭世，享壽69歲，他的二女兒趙璿證實噩耗「勇敢堅強的爸爸去當天使了」，演藝圈好友也紛紛發聲哀悼。因電視劇《一剪梅》與趙學煌結識的藝人寇世勳，今（11日）在臉書曬出中廣新聞網 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
曹西平靈堂開放第2天！許效舜哽咽憶37年友情：很捨不得
娛樂中心／張予柔報導藝人曹西平於2025年底被證實在新北市三重住處離世，享壽66歲，噩耗傳出後震撼演藝圈，治喪委員會宣布自本月10日起開放靈堂，讓好友與粉絲前來悼念。今（11）日靈堂第二天，藝人許效舜特地前往表達哀思，他拿著曹西平的緬懷卡片，數度哽咽地回憶與曹西平的點滴，現場氣氛肅穆而感傷。民視 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
曹西平靈堂》許效舜哽咽「他節儉打包便當」 佩甄哭紅雙眼憶後台
資深藝人曹西平2025年底意外在家中離世，享壽66歲。11日靈堂開放追思時，佩甄、許效舜於下午2點後陸續到場哀悼。佩甄今在靈堂待了超過1小時，出來時紅著眼眶回憶：「以前在後台休息室都會和曹大哥閒話家常，希望他在天堂也是一直嗶嗶嗶，他的個性不喜歡打擾別人，離開都可以這麼瀟灑，永遠都這麼帥氣，希望他在天上一切都好」。許效舜則是數度哽咽，回憶曹西平過去惜物的個性與態度。中時新聞網 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
喬任梁舊文曝內幕：暗示于朦朧要小心 王力宏被點名
內娛再度掀起熱議！近日網友翻出已故男星喬任梁（1990-2016）的舊社群動態，發現他不僅曾暗示友人「于朦朧要小心」，還曾自曝心中牽掛與人生轉折，意外引發網友熱烈討論，並猜測與王力宏有關。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 發表留言
Energy書偉、坤達閃兵仍攻蛋開唱！哽咽吐內心話 他謝愛妻柯佳嬿給鼓勵
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／台北報導Energy「ALLIN全面進擊」巡迴演唱會於今（10）日於台北小巨蛋登場，團員書偉、坤達日前爆出閃兵風波，重創形象，連帶影響團...FTNN新聞網 ・ 22 小時前 ・ 1
許效舜提曹西平籲珍惜當下 WE ARE同台苗可麗
（中央社記者王寶兒台北10日電）資深藝人曹西平去年底逝世，靈堂今天開放追悼，追思會也將在27日登場。藝人許效舜今天錄製文總春節節目WE ARE，也懷念曹西平的開朗，盼大家珍惜當下，健康、親情不能丟。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
演員夫妻開車撞死人！吳侑函首發聲致歉 認現狀「生不如死」
演員夫妻開車撞死人！吳侑函首發聲致歉 認現狀「生不如死」EBC東森娛樂 ・ 9 小時前 ・ 發表留言
苗栗警光山莊溺水意外 7旬遊客泡湯昏迷不治
（中央社記者魯鋼駿苗栗縣11日電）1名7旬男子今天下午到苗栗縣泰安鄉警光山莊大眾池泡湯，突然昏迷溺水，苗栗警消獲報先進行線上CPR指導，救護人員到場接手送醫急救仍宣告不治，檢警將相驗釐清死因。中央社 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
許效舜現身曹西平靈堂！哽咽憶37年交情：你不會走掉
許效舜現身曹西平靈堂！哽咽憶37年交情：你不會走掉EBC東森娛樂 ・ 5 小時前 ・ 發表留言
曹西平靈堂傳冷清「沒藝人現身」！殯葬業者道歉揭真相 乾兒子慟發聲
小冬瓜強調，自己從未向任何媒體提供或透露弔唁人數相關資訊，也未曾掌握或統計實際到場人數，更不可能說出「親友與藝人未現身、場面冷清」等內容。他直言，相關報導恐造成家屬對治喪團隊協助與服務的誤解，盼外界協助更正與說明，對因此造成的困擾也深表歉意。據了解，曹西...CTWANT ・ 7 小時前 ・ 26
孫淑媚生日快樂！45 歲迎來「美貌大逆轉」從苦命台語歌手→韓系比基尼正妹 被封：逆齡天花板！
而真正讓這波討論全面炸開的關鍵，其實要回到去年她登上台北時裝周伸展台的那一刻。當時她以俐落造型現身，線條緊實、比例修長，站上伸展台毫不怯場，氣場一出場就抓住所有目光。照片曝光後立刻在社群瘋傳，不少人驚呼「完全不像 40+」、「這狀態太誇張了吧」，也讓更多人重...styletc ・ 2 天前 ・ 25
黃安「台北飛中國」出事了！台下狂喊：下來吧
娛樂中心／李汶臻報導63歲資深藝人黃安，在2023年4月因左眼視網膜突然剝落，返回台灣緊急動手術，他當時有一度處於半瞎狀態，時間長達3個月左右。近年來定居中國的他，常透過微博平台更新近況；黃安11日上傳最新影片，透露日前身體健康狀況又亮紅燈。消息曝光，引發網友熱議。民視 ・ 3 小時前 ・ 36
曹西平靈堂被傳「開放首日冷清」 乾兒子忍痛發文：非常感謝各位
66歲資深男星曹西平去年12月29日在家中猝逝，消息傳開後讓許多粉絲感到不捨，而曹西平後事則由感情深厚的乾兒子Jeremy全權處理，不過卻傳出靈堂開放首日現場僅有少數人前去哀悼。對此，Jeremy稍早也再度悲痛發文，「非常感謝各位幫忙」。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 17
女團金唱片後不想回國？「護照丟海底撈鍋裡」發完又秒刪 粉笑：太愛了
韓國人氣女團LE SSERAFIM成員金采源在金唱片頒獎典禮落幕後，深夜在個人IG限時動態曬照，引發粉絲熱議。她上傳一張照片，畫面中將「韓國護照」伸向海底撈火鍋鍋底，似乎在餐桌上調皮擺拍。雖然該動態很快就被刪除，但仍被眼尖粉絲截圖瘋傳，讓網友紛紛猜測：「是不想回韓國了嗎？」三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 1
來台參加金唱片！Jennie「機場大臭臉」拒打招呼 網疑不尊重台灣
韓國第40屆金唱片頒獎典禮1月10日今晚首度移師臺北大巨蛋舉行。8日起多組表演嘉賓陸續包機來台。其中BLACKPINK成員Jennie昨早也身穿灰色大衣現身仁川機場準備出發來台。但她下午抵台後一坐上地勤人員開的接駁車後，立刻用大外套把自己全身蓋住，完全不想跟現場歌迷、記者打招呼，惹來一部分網友的批評，質疑她不尊重台灣。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 83
田馥甄返台突崩潰發聲！淚訴「1疾病纏身」不忍了：已發生就讓它過去
金曲歌后田馥甄（Hebe）近日結束韓國之旅返台後，昨（9）日在社群平台罕見吐露自己低潮心情，透露近期飽受失眠困擾，甚至因惡夢與挫折感「流了幾滴眼淚」。陳宣如三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 63