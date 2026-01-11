曹西平靈堂被爆「0藝人到場弔唁」 殯葬業者發聲了
資深藝人曹西平去年12月29日在家中猝逝，享壽66歲，近日由乾兒子Jeremy處理後事，並委託殯葬業者小冬瓜（郭憲鴻）處理，昨天（1／10）起靈堂開放弔唁，但卻傳出「只有少數民眾前去、無藝人弔唁」之消息。對此，郭憲鴻強調，他從未掌握或統計弔唁人數，也並未向任何人提及以上說法，希望不要讓家屬產生誤解。
曹西平因為家人多半旅居海外，因此委託乾兒子Jeremy處理後事，他今天也在曹西平臉書寫下：「非常感謝各位幫忙，四哥（曹西平）靈堂目前已設立完成。如需弔唁四哥。靈堂開始時間即日起至1/25，每日下午14:00-17:00（冬瓜行旅）220新北市板橋區長江路一段11號6樓。」
然而，近日卻傳出「藝人未現身、現場冷清」等說法，引發外界議論。郭憲鴻強調，自己從未向任何媒體提供或透露弔唁人數相關資訊，也未曾掌握或統計實際到場人數，更不可能說出「親友與藝人未現身、場面冷清」等內容。他直言，相關報導恐造成家屬對治喪團隊協助與服務的誤解，盼外界協助更正與說明，對因此造成的困擾也深表歉意。
郭憲鴻也指出，類似的報導，可能會讓家屬對業者的協助與服務產生誤解，強調治喪原則是「我們期盼在莊重、溫暖且充滿敬意的氛圍中，陪伴曹大哥走完人生最後一程。感謝各界長久以來的關心、體諒與溫暖支持。」
另外，Jeremy也同步公布告別式暨追思會資訊，將於2026年1月27日舉行，地點在台北市懷愛館景明廳，上午10點開放進場，10點30分正式舉行追思會。
