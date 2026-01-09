曹西平靈堂設置曝光 遺照「致敬他始終如一的熱愛」

藝人曹西平12月底猝逝，曹家家屬已同意由乾兒子Jeremy負責打理身後事，9日下午，曹西平治喪小組透過葬業者小冬瓜發表聲明，表示追思會於1月27日臺北市懷愛館舉行，遺照也曝光：「我們期盼在莊重、溫暖且充滿敬意的氛圍中，陪伴曹大哥走完人生最後一程。感謝各界長久以來的關心、體諒與溫暖支持。」

曹西平靈堂已設置完成，整體設計以曹大哥歷年經典專輯名稱為核心視覺，透過其音樂作品，回望曹西平在舞台上所展現的熱情與生命力。

曹西平活潑奔放且待人真誠，為了致敬他對演藝事業始終如一的熱愛，視覺內容特別選用 〈狂熱〉、〈野性的青春〉 等具有高度情緒張力的作品名稱，象徵他在舞台上毫無保留的付出與能量。（圖／@冬瓜行旅）

靈堂設置於冬瓜行旅板橋會館，1/10-1/26的下午2點至5點開放弔唁：「 懇辭花籃與奠儀，家屬與治喪小組對各界的心意深表謝忱，並一併心領。」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導