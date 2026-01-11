曹西平靈堂遭傳冷清「0藝人、親友到場」 殯葬業者發聲：沒特別統計數字
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導
資深藝人曹西平去年（2025/12/29）在家中猝逝，享壽66歲，消息曝光後令各界非常不捨，而他的後事由乾兒子Jeremy全權處理，靈堂設置在冬瓜行旅板橋會館。但卻有消息傳出，堂開放首日（10日）僅少數粉絲前去哀悼，未見任何藝人、親友到場，對此，殯葬業者小冬瓜發聲回應了。
殯葬業者小冬瓜澄清，自己沒有向媒體提供或透露任何關於弔唁粉絲人數的資訊，「因為我也沒有特別去掌握或統計實際數字，更沒有提及『遺憾親友與藝人都未現身、場面冷清』這樣的說法。」
小冬瓜強調，這樣的報導可能會讓家屬對於小冬瓜團隊給予的幫忙產生誤解，因此希望媒體協助更正與說明，「我們期盼在莊重、溫暖且充滿敬意的氛圍中，陪伴曹大哥走完人生最後一程。感謝各界長久以來的關心、體諒與溫暖支持。造成困擾與不便之處也說聲抱歉，謝謝。」
