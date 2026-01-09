曹西平靈堂重現舞台「狂熱」 追思會1/27舉行

（中央社記者王心妤台北9日電）資深藝人曹西平去年底在家中離世，治喪委員會今天表示，27日將在台北市懷愛館舉辦追思會，靈堂以他生前音樂作品「狂熱」、「野性的青春」為主題布置，讓各界追思其舞台熱情。

曹西平治喪委員會今天公布告別式安排計畫，透露靈堂以他生前的經典專輯做為主題布置，從「狂熱」、「野性的青春」 作品出發，期盼透過這些音樂作品，展現他在舞台上的熱情，也象徵他在舞台毫無保留的付出與能量。

追思會安排於27日在北市懷愛館（景行樓）景明廳舉行，並開放曹西平親友、演藝同業及社會各界好友悼念。

曹西平於去年12月29日在家中離世，享壽66歲。家屬代表曹西平的三哥從澳洲返台處理治喪事宜，聲明表示全權委託曹西平乾兒子小俊與治喪委員會主導執行。（編輯：吳素柔）1150109