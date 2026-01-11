曹西平靈堂開放第2天 乾兒子發聲：感謝各位幫忙

【緯來新聞網】資深藝人曹西平上月29日深夜驚傳猝逝家中，享壽66歲，後事由乾兒子Jeremy（小俊）全權負責。靈堂昨（10日）首日開放，今天是第2天，對此乾兒子今天一早也發文了。

曹西平靈堂自昨（10日）起開放，一直至1月25日。（圖／翻攝自冬瓜行旅臉書）

曹西平靈堂整體設計以歷年經典專輯名稱為核心視覺，視覺內容選用〈狂熱〉、〈野性的青春〉等具有高度情緒張力的作品名稱，顏色以大紅大紫為主，象徵他的直率風格，以及在舞台上毫無保留的付出與能量。



今天是靈堂開放第2天，乾兒子今天一早在臉書發文，感謝各位的幫忙，並透露曹西平的靈堂已設立完成，「如需弔唁四哥，靈堂開始時間即日起至1月25日」。



據悉，曹西平靈堂設置於冬瓜行旅板橋會館（地址：新北市板橋區長江路一段11號6樓），即日起至1月25日，每天下午14時至17時開放弔唁，懇辭花籃與奠儀；此外，追思會訂定1月27日於台北市懷愛館（景行樓）景明廳舉行、上午10時開放進場，並於上午10時30分送他最後一程。

廣告 廣告

更多緯來新聞網報導

黃鐙輝受股災衝擊慘賠百萬 自曝心情淡定「持續投入」

張信哲脫啦！二度倫敦開唱 「暖氣太強」脫衣全場尖叫