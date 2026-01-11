曹西平靈堂開放第2天 乾兒子發聲：感謝各位幫忙
【緯來新聞網】資深藝人曹西平上月29日深夜驚傳猝逝家中，享壽66歲，後事由乾兒子Jeremy（小俊）全權負責。靈堂昨（10日）首日開放，今天是第2天，對此乾兒子今天一早也發文了。
曹西平靈堂自昨（10日）起開放，一直至1月25日。（圖／翻攝自冬瓜行旅臉書）
曹西平靈堂整體設計以歷年經典專輯名稱為核心視覺，視覺內容選用〈狂熱〉、〈野性的青春〉等具有高度情緒張力的作品名稱，顏色以大紅大紫為主，象徵他的直率風格，以及在舞台上毫無保留的付出與能量。
今天是靈堂開放第2天，乾兒子今天一早在臉書發文，感謝各位的幫忙，並透露曹西平的靈堂已設立完成，「如需弔唁四哥，靈堂開始時間即日起至1月25日」。
據悉，曹西平靈堂設置於冬瓜行旅板橋會館（地址：新北市板橋區長江路一段11號6樓），即日起至1月25日，每天下午14時至17時開放弔唁，懇辭花籃與奠儀；此外，追思會訂定1月27日於台北市懷愛館（景行樓）景明廳舉行、上午10時開放進場，並於上午10時30分送他最後一程。
更多緯來新聞網報導
其他人也在看
曹西平昔暖心送紅皮衣！陳漢典「歷歷在目」憶互動：他永遠在我心中
資深藝人曹西平2025年12月29日在家中過世，享壽66歲，後事由乾兒子Jeremy負責，曹西平的靈堂也在10日開放外界弔唁。和曹西平過往在節目中有不少互動的藝人陳漢典，10日出席《黑白大廚2》台版無限料理地獄記者會時，回憶了過往和曹西平的互動，語氣中相當感傷。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
藝人、親友沒來！曹西平靈堂開放首日 10粉絲到場致意
資深藝人曹西平上月29日在家中驟逝，享壽66歲，後事由乾兒子Jeremy全全權處理，靈堂設置於冬瓜行旅板橋會館，今天（1/10）首度開放悼念，負責後事的禮儀師小冬瓜表示，今天有10多名粉絲到場，尚無藝人、親友現身。太報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
曹西平猝逝家中！許效舜被問他「生前異狀」鬆口了 真實內幕曝光
66歲資深男星曹西平去年12月29日在家中猝逝，消息傳開後讓許多粉絲感到不捨。今（10日）曹西平靈堂開放首日，而他生前曾上許效舜、苗可麗跟澎恰恰主持的《超級夜總會》，對此許效舜、苗可麗今晚出席《WE ARE》）除夕節目錄影表演也回應了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
佩甄現身曹西平靈堂哀悼 哽咽回憶：非常照顧後輩
【緯來新聞網】資深藝人曹西平靈堂開放悼念第二日，藝人佩甄今（11日）現身哀悼。佩甄受訪時表示，看到消緯來新聞網 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
曹西平靈堂被傳「0藝人現身」！殯葬業者揭真相：沒統計數字
曹西平靈堂被傳「0藝人現身」！殯葬業者揭真相：沒統計數字EBC東森娛樂 ・ 11 小時前 ・ 發表留言
許效舜現身曹西平靈堂！「手持Q版小卡」哽咽追憶 淚揭37年交情
藝人曹西平去年底在家中驟逝，享壽66歲，其後事由乾兒子小俊全權打理，曹西平的靈堂日前剛設置完成，將開放至26日讓親友悼念，今（11）日是開放第二天，稍早媒體直擊到第一批藝人好友前來，佩甄、許效舜接連進入，許效舜受訪時更一度哽咽。許效舜回憶在民國78年與曹西平認識，而他當兵時還有與曹西平家人同單位，看自由時報 ・ 5 小時前 ・ 發表留言
南投縣茶商公會全國冬茶評鑑頒獎 茶王開罐飄香令人驚豔
記者劉晴文／南投報導 一一四年冬季暨全國冬片茶比賽茶十一日頒獎，南投縣…中華日報 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
冬天蚊子嗡嗡響？專家揭地下家蚊「管線飛入」 2大防蚊招曝
近期不少民眾紛紛抱怨，天氣漸漸變冷後，反而更容易被蚊子騷擾，晚上睡覺時總能聽到蚊子在耳邊嗡嗡作響，怎麼打都打不完。對此，有清潔專家指出，冬季常見的蚊蟲多為「地下家蚊」，活動範圍與一般印象中的蚊子大不相同。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 26
曹西平靈堂》許效舜哽咽「他節儉打包便當」 佩甄哭紅雙眼憶後台
資深藝人曹西平2025年底意外在家中離世，享壽66歲。11日靈堂開放追思時，佩甄、許效舜於下午2點後陸續到場哀悼。佩甄今在靈堂待了超過1小時，出來時紅著眼眶回憶：「以前在後台休息室都會和曹大哥閒話家常，希望他在天堂也是一直嗶嗶嗶，他的個性不喜歡打擾別人，離開都可以這麼瀟灑，永遠都這麼帥氣，希望他在天上一切都好」。許效舜則是數度哽咽，回憶曹西平過去惜物的個性與態度。中時新聞網 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
「阿滴英文」走入歷史！本人親證實 背後原因曝光
「阿滴英文」走入歷史！本人親證實 背後原因曝光EBC東森娛樂 ・ 7 小時前 ・ 發表留言
曹西平靈堂被爆「0藝人到場弔唁」 殯葬業者發聲了
資深藝人曹西平去年12月29日在家中猝逝，享壽66歲，近日由乾兒子Jeremy處理後事，並委託殯葬業者小冬瓜（郭憲鴻）處理，昨天（1／10）起靈堂開放弔唁，但卻傳出「只有少數民眾前去、無藝人弔唁」之消息。對此，郭憲鴻強調，他從未掌握或統計弔唁人數，也並未向任何人提及以上說法，希望不要讓家屬產生誤解。太報 ・ 6 小時前 ・ 1
獨居族App「死了麼」 奪中國iOS付費冠軍
[NOWnews今日新聞]「孤獨死」與獨居風險議題越來越受大眾關注，中國一款主打獨居者安全提醒的付費App「死了麼」，近日衝上中國蘋果AppStore付費榜第一名，不過名稱直白到近乎「冒犯」，也引發討...今日新聞NOWNEWS ・ 22 小時前 ・ 1
7人登山隊走萬山神鬼五湖1女受傷 空勤直升機救援成功
一行7人登山隊伍在中央山脈進行「萬山神鬼五湖」11天登山行程，8日中午行程第5日，其中一位22歲女子在台東延平鄉藍湖附近因不慎跌倒造成右手部脫臼受傷、致極度疼痛而行動緩慢困難，該團留守人立即報案請求救援。台東及屏東兩地消防局派出地面救援人員上山，同步申請空勤支援，今天由直升機救援成功，吊到屏東後送往自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
曹西平靈堂曝光！傳場面冷清「0藝人弔唁」乾兒子悲痛發聲
娛樂中心／周希雯報導資深藝人曹西平上個月底驚傳在家中猝逝，享壽66歲；由於他生前與親人關係不和睦，起初傳出家屬不願接手後續喪禮事宜、鬧出不少風雨，所幸最終達成共識，交由感情深厚的乾兒子Jeremy全權處理。對此，曹西平靈堂已在昨（10日）開放，卻傳出場面冷清，只有數位粉絲前來悼念、未有任何親友；乾兒子稍早也悲痛發文了。民視 ・ 10 小時前 ・ 25
陳漢典求生欲強大讚Lulu廚藝佳
陳漢典和Lulu黃路梓茵飛日本拍婚紗照，搭乘航空公司贊助頭等艙機票，但同班機商務艙旅客卻抱怨想用頭等艙廁所被制止，質疑名人優先，陳漢典10日主持《黑白大廚2》台版無限料理地獄活動，他表示：「我完全不知道這件事，看航空公司如何處理，我們就是正常出去拍照、搭飛機，反正公道自在人心，沒關係這事情會過去。」中時新聞網 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
嘉義家扶中心表揚義工攜手市府守護兒少 展現生命最美風景
【記者 吳瑞興／嘉義市 報導】嘉義家扶中心今(11)日於嘉義市鈺通大飯店舉辦「2026年扶幼委員會授證暨義工幹台灣好報 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
逐鹿高雄！綠營4選將明起交鋒民調 柯志恩祝福對手：全力備戰
即時中心／顏一軒、謝宛錚報導民進黨高雄市長初選倒數24小時，將從明（12）日晚間起，一連6天進行電話民調，決定最終是由立委邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺或許智傑，出線代表綠營征戰。對此，國民黨高雄市長參選人柯志恩今（11）日回應，祝福4位立法院的好同事，希望他們能爭取到最後出線的機會，未來她會在一對一的選戰中，盡最大的努力。民視 ・ 5 小時前 ・ 3
為青年開路 黃榮利向縣民承諾「縣長只做一屆」
民進黨嘉義縣長黨內初選，黃榮利宣示「縣長只做一屆！」（圖/黃榮利競選總部提供） （觀傳媒嘉義新聞)【記者陳惲朋 […]觀傳媒 ・ 12 小時前 ・ 發表留言
吃完火鍋吃涼的 冰淇淋桶竟拉出整條塑膠片
南部中心／鄭榮文、曾虹雯 嘉義報導嘉義有民眾到吃到飽的火鍋店，吃完熱呼呼的鍋物，正要享用冰品甜點的時候，卻從冰淇淋的杯桶，拉出整條塑膠片，瞬間反胃。服務人員致歉表示，是在撕冰淇淋桶的膠膜時，不慎掉入冰淇淋裡面；嘉義市衛生局介入調查，確認是哪個製程或送餐環節，出了問題。民視 ・ 5 小時前 ・ 發表留言
曹西平靈堂開放首日！傳0親友、藝人前往悼念 「現場狀況」他全說了
66歲資深男星曹西平去年12月29日在家中猝逝，消息傳開後讓許多粉絲感到不捨，而曹西平後事則由感情深厚的乾兒子Jeremy全權處理，今（10日）曹西平靈堂開放首日，不過現場卻僅有少數人前去哀悼。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 108