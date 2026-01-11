曹西平靈堂開放第2天！許效舜哽咽憶37年友情：很捨不得

娛樂中心／張予柔報導



藝人曹西平於2025年底被證實在新北市三重住處離世，享壽66歲，噩耗傳出後震撼演藝圈，治喪委員會宣布自本月10日起開放靈堂，讓好友與粉絲前來悼念。今（11）日靈堂第二天，藝人許效舜特地前往表達哀思，他拿著曹西平的緬懷卡片，數度哽咽地回憶與曹西平的點滴，現場氣氛肅穆而感傷。





曹西平靈堂開放第2天！許效舜哽咽悼念「憶37年友情」：好像有說不完的故事

許效舜哀悼曹西平，回憶兩人多年情誼「他是很有能量的人，真的很喜歡跟他聊天，非常捨不得」。（圖／翻攝自臉書@曹西平、許效舜）

根據《ETtoday》報導，許效舜表示，曹西平是他唸書時代「很會唱歌、跳舞，很有能量的人，祢不會走掉的，你的精神五光十色會繼續在那邊，我真的很喜歡跟你聊天，非常捨不得」。他透露，自己與曹西平早在民國78年就認識，當兵時還剛好與曹西平的家人同梯，因此彼此相當熟。他回憶道，以前兩人在後台經常聊天，「每次他都講說一個人住，這包面紙、食物要帶回家，他是非常節儉的人，我們要跟他學習的地方很多。」他也提到，兩人在近兩年仍保持聯繫，在節目上有互動，每次見面就像家人般親近。

曹西平的離世，許效舜情緒哽咽表示「好像有說不完的故事，這一年太突然了」。（圖／翻攝「曹西平的粉絲愛團」臉書）

曹西平的離世，許效舜情緒哽咽表示「好像有說不完的故事，這一年太突然了」。（圖／翻攝「曹西平的粉絲愛團」臉書）

談及曹西平的離世，許效舜情緒哽咽表示「好像有說不完的故事，這一年太突然了，前幾個月坣娜也走了，那個晚上會有很多VCR跑出來，會邊看邊流眼淚。其實藝人蠻辛苦的，用他一輩子最好看的身段表演，淋漓盡致地呈現，呈現完就走了。」他最後也送上祝福，「希望你開心去到想去的地方」。





