曹西平靈堂開放首日「0藝人、親友現身」 禮儀公司：僅10粉絲到場
知名主持人、歌手曹西平在去年12月29日驚傳過世，享壽66歲，消息震驚全台，多位藝人也紛紛在臉書上表達哀悼不捨。曹西平的靈堂設置於冬瓜行旅板橋會館，今天起（10日）開放弔唁，然而意外的是，據禮儀公司透露，今天尚未見到任何藝人、親友現身，僅有10多位粉絲來見四哥最後一面。
曹西平靈堂從今天起開放弔唁至26日，追思會則定於1月27日在臺北市懷愛館（景行樓）早上10點30分舉行。禮儀公司表示四哥一直很感謝粉絲一路以來的支持，更感謝大家把他當作家人一般看待，因此在靈堂布置上選擇展現曹西平歷年專輯名稱作為核心文字，整體視覺以曹西平歷年專輯名稱作為核心文字，讓大家一眼就能想起，在舞台上全力以赴的四哥。
此外，靈堂一旁還有放映曹西平在《康熙來了》等節目活躍的經典片段，禮儀師小冬瓜透露，10多名來弔唁的粉絲中，其中有位低調的粉絲坐在椅子上，默默看著電視，回味四哥當年的風采，但遺憾的是親友與藝人都未現身，場面冷清。
去年12月29日，乾兒子Jeremy回家後，發現曹西平在臥室倒地不起，緊急叫救護車，但救護人員抵達時，曹西平已無呼吸心跳，明顯死亡，經家屬同意後選擇不送醫，警方調查後，排除外力介入，初步判定曹西平是病發身亡。
