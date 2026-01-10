曹西平靈堂開放首日！0親友、藝人前往悼念 「現場狀況」他全說了

娛樂中心／蔡佩伶報導

66歲資深男星曹西平去年12月29日在家中猝逝，消息傳開後讓許多粉絲感到不捨，而曹西平後事則由感情深厚的乾兒子Jeremy全權處理，今（10日）曹西平靈堂開放首日，不過現場卻僅有少數人前去哀悼。

負責規劃曹西平告別事宜的殯葬業者「小冬瓜」，日前發文曝光靈堂布置，整體視覺以曹西平歷年經典專輯名稱作為核心元素，而現場還擺放曹西平生前所穿的表演服，遺照也不只選用一張，採用輪播方式撥放，據家屬表示，希望以此讓粉絲能夠回望曹西平精彩的人生。

廣告 廣告

曹西平靈堂設置曝光。（圖／翻攝自臉書）

至於靈堂從1月10日到1月26日開放，為期兩週時間讓親友、粉絲前來弔唁，但現場懇辭奠儀跟花籃，追思會則將於1月27日上午10點30分，在臺北市懷愛館（景行樓）舉行。

然而，曹西平靈堂開放首日，還未有藝人跟親友前去，小冬瓜向《噓！星聞》透露當天情景，表示大約只有10位粉絲去悼念，異常冷清。

曹西平靈堂開放。（圖／冬瓜行旅提供）

更多三立新聞網報導

還記得他嗎？17年前演王識賢小時候爆紅 童星劉羽謙長大「超狂身分」曝

11年「阿滴英文」走入歷史！阿滴突拋震撼決定：不希望觀眾困惑

李玉璽、許允樂大婚！蔣萬安親送金鏟子 「親題8字」祝福曝光了

與「郭書瑤愛愛完」卻不認交往！她爆哭吐崩潰關鍵：為什麼跟別人講

