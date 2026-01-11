曹西平靈堂開放！佩甄眼眶泛淚現身：很照顧我的哥哥

佩甄全黑現身曹西平靈堂。（圖／東森娛樂）





資深藝人曹西平上月29日於家中猝逝，享壽66歲，後事由乾兒子Jeremy受家屬全權委托處理，而靈堂也將對外開放至25日，女星佩甄今（11）日獨自前來弔唁，足足待了近40分鐘，神情看似相當不捨。

佩甄透露，她在靈堂前重現與曹西平錄影時一起在休息室暢聊家裡事的回憶，「希望他在天堂也是一直嗶嗶嗶，熱鬧一下」，被問及最後一次見到面的時間點，她則說上次曹西平在直播時，兩人有透過直播聊天，不過後來因為比較少上節目，遇到曹西平的機會就變得很少，兩人在疫情後就沒有在實體碰過面。

佩甄哽咽憶起與曹西平的相處過往。（圖／東森娛樂）

談及曹西平，佩甄則表示：「一個不打擾別人，然後連離開都可以這麼的瀟灑的一個人，永遠是這麼帥氣，我很想念他，希望一切都好」，她提及2人雖然很少見面，但都有透過社群得知他的心情。

如今曹西平離世，佩甄也說自己一聽到消息就立刻詢問能前來弔唁的時間，「以前對我很好，很愛虧我也很有得聊，是個很照顧我的哥哥，一定要送他一程」，至於有無包奠儀，她則表示他們沒有收，只希望告別式可以熱鬧一點。

