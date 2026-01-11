曹西平靈堂首日冷清？乾兒子發文謝外界 告別式時程曝

曹西平於去年12月29日驟逝，乾兒子Jeremy發文表示靈堂已設立完成。（圖／翻攝自曹西平粉絲團）





66歲資深藝人曹西平於去年12月29日驟逝，消息震驚演藝圈。近日傳出其靈堂開放首日到場弔唁人數不多，引發外界關注。對此，身為後事主要處理人的乾兒子Jeremy發文說明近況，除表達感謝，也同步公布最新、完整的弔唁與告別式資訊。

告別式時程曝光

Jeremy於曹西平生前經營的粉絲專頁發文，「你們好，我是Jeremy，非常感謝各位幫忙，四哥（曹西平）靈堂目前已設立完成」，欲前往弔唁者，自即日起至1月25日止，每日下午2點至5點可前往新北市板橋區長江路一段的會館致意。

此外，Jeremy一併公布告別式暨追思會資訊，將於2026年1月27日舉行，地點在台北市第二殯儀館懷愛館景明廳，當日上午10點開放進場、10點30分正式開始追思儀式。

據了解，整體告別事宜由殯葬業者「小冬瓜」協助規劃，靈堂設計跳脫傳統，視覺元素融入曹西平歷年經典專輯名稱，並陳列他生前的舞台表演服與海報，遺照也採多張照片輪播呈現。並希望以這樣的方式，讓前來弔唁的人不只是道別，更能回顧曹西平熱情奔放、充滿舞台魅力的一生。

曹西平靈堂。（圖／冬瓜行旅提供）

曹西平靈堂。（圖／冬瓜行旅提供）



