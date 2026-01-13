曹西平靈堂》小S送花籃「卡片內容曝光」！《康熙》互動成追憶

小S特地送花籃卡片到曹西平的靈堂致意。（圖／張祐銘攝）

資深藝人曹西平去年12月29日離世，享壽66歲。今（13）日是他靈堂開放的第四天，邱瓈寬、藍心湄、顧婕等多位好友前後到現場致意，也有許多粉絲特別到場追思。此外，小S徐熙娣也特別送上花籃，懷念曹西平的幽默風趣。

小S徐熙娣送上花籃致意，在卡片上對曹西平說：「你不寂寞，很多很多人都會無法忘懷，你瘋狂、可愛的靈魂。」讓人不免想起過往曹西平上《康熙來了》時，諸多跟小S互動的逗趣畫面，將永遠留在忠實觀眾的心中。

廣告 廣告

小S徐熙娣送上花籃致意。（謝采恩攝）

此外，蔡允潔也送上花籃，上面提了4字「永遠懷念」，希望大家都可以記得曹西平的才華與幽默，以及他出道多年帶給演藝圈的美好。

更多中時新聞網報導

李千娜登鑽石舞台之夜展秀場風華

搶救腦中風 2.68億獎勵跨院聯防

張震接任金馬主席自比吉祥物