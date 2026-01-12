曹西平靈堂》新加坡、日本粉絲來台哀弔 現場「專屬留言板」藏洋蔥

曹西平猝逝享壽66歲，許多好友、粉絲前往靈堂弔唁。(圖／中時資料照)

資深藝人曹西平（四哥）去年12月29日在新北三重家中猝逝，享壽66歲，目前後事已全權交由乾兒子Jeremy（小俊）處理。今（12日）是靈堂開放第三日，藝人包括胡瓜、佩甄、許效舜、林美秀、許富凱、丁寧、香蕉王俊傑、陳凱倫都陸續到場，殯葬業者也透露，這段時間已有多位演藝圈友人私下、低調前來靈堂弔唁，大家都很想念曹西平。

林柏昇（KID）、郎祖筠等許多藝人都曾私下前來向四哥道別。他們在現場留下簽名與心意，向這位陪伴無數人成長的前輩，靜靜說一聲再見。其中，郎祖筠特別在留言紙條上寫下：「朝向光的那一邊，您自由了。想您，您不孤獨。」

曹西平靈堂的留言牆滿滿。（曹西平治喪小組提供）

曹西平乾兒子 Jeremy（小俊）也收到來自多位演藝圈好友的關心與問候，表示年底工作行程緊湊，會再另行安排時間前來致意，或用自己的方式向四哥道別。對所有人而言，有沒有現身並不是重點，最重要的是那份真誠的心意；每一份關心與祝福，我們都由衷感激。

這幾天陸續有許多深愛四哥的粉絲前來致意，其中不乏專程從海外返台的人士，甚至有人從新加坡、日本飛來台灣，只為親口向四哥說一聲「謝謝」與「再見」。靈堂內設置的一面「粉絲留言牆」，更真實呈現了四哥在人們心中的份量。短短幾天內，牆面已貼滿來自各地的手寫卡片，有不捨、有思念，也有滿滿的感謝與祝福。

