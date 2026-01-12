曹西平靈堂》胡瓜回憶秀場故事「他非常紅」 許富凱感念他愛才

胡瓜12日現身曹西平靈堂。（謝采恩攝）

資深藝人曹西平去年12月29日在新北三重家中猝逝，享壽66歲。今（12）日為靈堂開放弔念第3天，胡瓜、丁柔安下午一同現身悼念，胡瓜表示，他今天就是來看看老朋友，「事情也來的蠻突然的，這幾年比較少跟他碰面，但是碰面還是會聊天」，也表示曹西平走的很安詳。

曹西平比胡瓜早出道，過去常會在秀場碰到，算是同時期的藝人，「他是唱歌，我是去主持的，我在新加坡表演的時候，曹西平已經是非常紅的 ，跟梅艷芳當時是並稱『金童玉女』。」如今就把對他的思念放在心中。

林美秀（前）、許富凱（後）12日一同現身曹西平靈堂。（謝采恩攝）

林美秀跟許富凱也是一同現身，林美秀過去常跟曹西平一起吃飯，大讚他對晚輩非常好，祝福他，他還是可以去另外一個天堂去罵醜八怪」。

許富凱則是透露，曹西平非常的挺他，「我在高雄要開演唱會 ，他用家裡電話打電話跟我講了一個小時，給我很多的鼓勵。之前主持節目的時候 ，他有來上節目，我們一起圓夢，在舞臺上唱他最喜歡的日文歌。」並透露，那次也是兩人的最後一次見面。

