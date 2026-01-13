曹西平靈堂》藍心湄每年都邀他吃年夜飯 感慨「今年來不了」

邱瓈寬（左）、藍心湄13日現身曹西平靈堂。（謝采恩攝）

資深藝人曹西平去年12月29日在三重家中猝逝，享壽66歲。今（13）日是靈堂開放第四天，邱瓈寬、藍心湄現身弔念，藍心湄事後受訪感慨，以前都會邀曹西平來家裡吃年夜飯，沒想到今年沒有機會了。

藍心湄說，每年除夕夜，藍媽都會邀曹西平到家裡一起吃年夜飯，「媽媽覺得比較熱鬧，他也來了幾年，後來我發現他也有點為難，因為他要做年夜飯給乾兒子吃，但他又不好意思拒絕藍媽媽，他非常孝順，所以我就跟他說，一年做年夜飯給乾兒子吃，下一年再來我們家，結果他今年就來不了了，其實我們過去作秀碰到機會不多，但這15年來真的互動密切，像家人一樣」。

逸祥13日現身弔念曹西平。（謝采恩攝）

逸祥今也現身，過去跟曹西平在節目上認識，「曹大哥是很真性情的人，他來《瘋神》都說我們是醜八怪」，最後一次見到曹西平大概是在4、5年前，他去曹西平開的耳環店捧場。曹西平的離開，也讓逸祥想起2年前突然離開的好友山豬，感慨滿滿。

