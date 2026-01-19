曹西平靈堂》郁方、黃嘉千來了！悲傷留言：真正的巨星

曹西平猝逝享壽66歲，許多好友、粉絲前往靈堂弔唁。(圖／中時資料照)

資深藝人曹西平去年底在家中猝逝，享壽66歲。今（19）日是靈堂開放第10天，郁方跟黃嘉千下午低調到靈堂致意，郁方就在紙條上寫下想對曹西平說的話。

郁方寫下：「Dear四哥，我和嘉千來看您了，您是我們的青春回憶，是真正的巨星，我們愛您，祝福！」一字一句都是思念與無限的敬意。

黃嘉千留言給曹西平。（謝采恩攝）

楊繡惠送上花籃。（謝采恩攝）

此外，楊繡惠、王彩樺等人也陸續送上花籃致意，也有相當多的粉絲特別從不同地方到場懷念曹西平，留言板上滿滿的便利貼，都是大家想對曹西平說的話，希望他能往西方極樂世界前進，沒有罣礙。

