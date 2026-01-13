曹西平靈堂》顧婕坦承曾鬧不愉快！掩面淚崩：謝謝他照顧我

顧婕13日現身曹西平靈堂致意。（謝采恩攝）

「整形女王」顧婕今（13）日下午3點多現身曹西平的靈堂上香，她難過說，因先前曾對曹西平傳福音，結果鬧得不愉快，後來曹西平也不願意再和她聯絡。不過她依然感謝曹西平的照顧，無論如何都要來看他。

顧婕一提到曹西平就淚崩，「我們認識至少25年了，很謝謝他當年這麼照顧我。」曹西平後來退圈，到台中開耳飾店，她曾經去店裡找過他，可惜拜託店員留紙條卻沒有被回應。

顧婕坦承，「我跟他傳福音，但他不是那麼認同吧，就不是很高興，後來就不再跟我聯絡。」不過她很欣慰曹西平是在睡夢中離開，沒有痛到。

更多中時新聞網報導

Summer邀親友舉杯告別爸爸林光寧

邁茲米克森耍雙節棍致敬李小龍

親子關係遭質疑 陳昭姿反轟陳培瑜失格