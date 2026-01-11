曹西平靈堂「0藝人、親友」到場？殯葬業者曝真相

娛樂中心／綜合報導

資深男星曹西平2025年12月29日深夜被乾兒子發現在三重住處猝逝，享壽66歲。近期有關曹西平生前遺產歸誰所有、最終能否如他所願「把遺產都留給平時照顧他的乾兒子Jeremy」引發討論。曹西平的靈堂已在昨（10日）開放，豈料又爆出其他爭議，傳出「0藝人到場弔唁，開放首日冷清」等說法；對此，負責喪禮事宜的殯葬業者稍早發聲回應了。

與曹西平同住並照顧他生活起居多年的乾兒子Jeremy，今（11日）在臉書粉專「曹西平的粉絲愛團」發文表示，曹西平的靈堂已設立完成，並公開對外弔唁時間以及告別式暨追思會的舉行日期。至於靈堂開放首日的現場狀況，一度傳出「藝人都未現身、場面冷清」的說法。對此，負責曹西平喪禮事宜的殯葬業者「小冬瓜」稍早作出澄清。

廣告 廣告





曹西平「遺產風波未平」又爆爭議！靈堂傳「0藝人、親友到場」真相流出

曹西平靈堂已設置完成，將一路開放到1月25日。（圖／翻攝自曹西平臉書）





據《ETtoday新聞雲》報導，小冬瓜澄清稱，並沒有對外提供或透露任何關於弔唁粉絲人數的資訊，原因是「沒有特別掌握或統計實際數字」，同時也強調更「沒有提及『遺憾親友與藝人都未現身、場面冷清』這樣的說法」。

據了解，曹西平日前猝死震驚各界，由於其終生未婚且膝下無子，再加上他生前與家中3位哥哥以及1位弟弟的關係不睦，讓他身後遺產流向備受法律界與社會關注。日前美女律師梁家瑜登上許聖梅主持的節目《危機女王》時提到，若曹大哥並未列遺囑，依《民法》規定，他生前公開鬧翻的4位依舊是他的合法繼承人，能取得所謂的「法定應繼分」。

曹西平「遺產風波未平」又爆爭議！靈堂傳「0藝人、親友到場」真相流出

曹西平（右）家中4手足「遺產全不要」恐輪不到乾兒子（左），律師曝殘酷現實「恐歸為國庫」。（圖／翻攝自曹西平臉書）





而即便血親的「應繼分」被剝奪，但若有人想出面「爭」，仍可主張「特留分」被侵害，請求拿回屬於自己的部分。此外，曹西平的遺產分配過程中，可能還會出現的一種情況。律師梁家瑜指出，即便曹西平4手足全都放棄財產，恐怕也輪不到乾兒子Jeremy繼承，原因是乾兒子並非法律上的直系血親，沒有繼承權，另加上曹西平父母都已過世，最終曹西平留下的遺產「恐會歸為國庫」。但截至目前，曹西平的家屬並未公開就遺產、遺囑問題展開討論。

原文出處：曹西平「遺產風波未平」又爆爭議！靈堂傳「0藝人、親友到場」真相流出

更多民視新聞報導

4手足不爭「曹西平遺產」輪不到乾兒子！律師：恐歸國庫

差1碼抱走29億頭獎！吊車大王再失手「照捐巡邏車」

陳佩琪曬照ATM狂提領！認「存摺420萬」來自阿北

