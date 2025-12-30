曹西平驚傳家中驟逝！曾倒地昏迷3天怕孤獨死 醫曝4大猝死預兆

曹西平驚傳在家猝死，他過去曾在泰國昏迷３天，醫師提醒４大猝死徵兆。（翻攝曹西平臉書）

66歲藝人曹西平傳出噩耗令各界震驚，事實上他過去在泰國獨居時，曾有過一段驚魂記。當時他起床後突然昏倒，在地上癱瘓3天動彈不得，最後憑著驚人求生欲爬出門求救。這場大病讓他嚇得賣掉海外房產回台，選擇跟乾兒子同住互相照應，就怕慘劇重演。

根據《中時新聞網》報導，66歲藝人曹西平驚傳在家中驟逝，29日被發現時身上已有屍斑且肢體僵硬，死因疑似是內科相關病症所致。

4大猝死預兆有哪些？

針對這種猝然倒下的危機，台北醫院神經外科主任丁賢偉提醒大眾要留意身體的4大求救訊號，首先是心臟節律問題，心律不整會造成腦部暫時缺血，甚至引發猝死或缺血性中風。當心臟瓣膜閉鎖不全會血壓驟降，讓人像斷電一樣瞬間倒下昏迷。

廣告 廣告

此外，若身體最長的迷走神經出現異常造成心臟痙攣，或是腦血管本身有阻塞、出血等中風前兆，都可能讓人瞬間失去意識。最後一個常被忽視的因素是姿勢性低血壓，簡單說就是變換姿勢時血液上不去大腦，就容易引發暈眩或昏厥，尤其在服用血壓藥的長輩身上最常發生。

家屬不出面處理恐成無名屍

根據《自由時報》報導，關於曹西平的後事進度，據悉警方在聯繫家屬後，對方雖然已經知情，遲遲沒有出面處理，依照現行法律，遺體的處理必須獲得家屬同意與授權，這種無人領回的尷尬處境，警方目前只能依照無名屍的流程處理，已經通報民政局與新北市殯儀館，先行將遺體載往冰庫儲存，檢方在確認死因並相驗完畢後，會交由刑警大隊依法公告，如果公告期間屆滿25天仍無人回應，相關單位會採集遺體DNA樣本備查，隨後安排集體祭拜並執行火化，骨灰會被送往公墓或公立納骨塔。

更多鏡週刊報導

曹西平驟逝 乾兒子心痛發聲：我該怎麼做才能好好保護四哥？

曹西平恐「比照無名屍收埋」 家屬無回應！乾兒子悲慟首發聲：懇請家屬授權

曹西平走了…他曾說「這一刻都忘不掉」 揭開藏了20年的心結！生前最深遺憾曝光