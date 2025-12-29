曹西平驚傳深夜逝世 2天前才發文「ㄧ切交給老天爺的安排」

曹西平驚傳逝世。（圖：曹西平臉書）

藝人曹西平驚傳逝世，曹西平乾兒子29日深夜10點多報案表示乾爹在家中疾病過世，經救護人員到場確認，死者已經明顯死亡多時，經家屬同意不送醫後，現場交由警方處理。台灣東部海域27日台灣東部海域發生芮氏規模7地震，全台有感，曹西平才發文表示「ㄧ切交給老天爺的安排」，沒想到兩天後竟傳噩耗。

據了解，消防局29日深夜10點多接獲報案，新北市三重區河邊北街的民宅內由疾病救護，到場後發現患者已經明顯死亡，身上出現屍斑跟僵硬狀態，現場家屬為乾兒子，經過家屬確認放棄急救，患者疑似內科疾病引發的死亡，沒想到死者居然是曹西平。

曹西平兩天前還在臉書粉絲頁發文提及，地震發生當下，雖然內心覺得恐懼，但選擇靜靜地坐在椅子上，等待搖晃停止，關鍵在於經歷過921大地震後，就決定把一切交給老天爺安排，加上到了自己的歲數，該發生的就會發生，想再多其實也沒有用，

曹西平當時感嘆：「天災人禍誰又可以躲得過呢？連過個小小馬路都有事情發生，車子就撞過來了，人也飛出去了，每天都有突發狀況發生，不是嗎？」不料這篇文竟成為了他最後一篇PO文，經警方確認，死者身分就是藝人曹西平。

曹西平深受疾病的痛苦，曾透過臉書指控親人不聞不問，眼看身旁好友、沒有血緣關係的人更加照顧自己，他曾於臉書吐露心中無奈，最後竟在家中因病過世。至於曹西平的身後事，目前由乾兒子處理中，詳細細節還無法公開。

曹西平出道超過40年，以《野性的青春》走紅歌壇，憑藉著視覺系的外表和動感的歌聲受到大眾歡迎，還曾主持綜藝節目，被暱稱為台灣西城秀樹、四哥。近年他淡出演藝圈，將事業重心放在飾品店，不過他仍經常在社群平台分享生活，與粉絲互動。