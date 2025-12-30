曹西平驚傳猝逝！冒冷汗、胸悶恐是「奪命訊號」醫5招降猝死風險

資深藝人曹西平（四哥）驚傳於29日深夜在三重住處離世，享壽66歲。據報導，新北市消防局前晚接獲其乾兒子報案，救護人員趕抵其住處時，已見明顯死亡跡象。乾兒子Jeremy因多日聯繫不上，前往查看後發現異狀而報案，目前已排除外力介入，疑似因病死亡，詳細死因仍待釐清。噩耗曝光後，大批粉絲湧入臉書留言，不少人難以置信，直呼「怎麼會這麼突然」。

Jeremy剛剛也以曹西平的臉書發文求助，盼尋得四哥血緣家屬同意由他全權處理後事；因未具法律父子關係，擔心程序受阻，也呼籲外界勿打擾。

最後貼文憂「天災人禍」，48小時後傳噩耗

曹西平近年雖淡出螢光幕、轉而經營副業，但仍常在臉書分享生活與粉絲互動。28日凌晨，全台有感強震後，他發文感嘆，經歷過921後自己不會再慌張，「一切交給老天爺安排」。未料貼文發出不到48小時，竟傳出離世消息，更讓粉絲不捨。

曹西平過去曾談及獨居的驚險經歷。他在泰國獨居時，曾在家中突然暈倒、全身癱軟無力，長達3天幾乎無人發現，直到他勉強爬到門邊、打開門縫才被鄰居注意到。那次死裡逃生後，決定搬回台灣，表示有人陪伴讓他更有安全感、不再那麼害怕突發狀況來不及求救。沒想到多年後，遺憾仍在家中發生。

不只獨居要小心，突然暈倒的3種可能原因

三軍總醫院急診醫學部主治醫師李凌遠曾於醫訊分享，突然昏迷第一時間先分清狀況、求援最重要。臨床上可先概分3種：

1.猝死

心跳、呼吸突然停止，摸不到脈搏，最緊急。這時必須開始操作人工心肺復甦術（CPR），等自動體外電擊器（AED）到場後，操作並判斷是否需要電擊。

2.昏厥

仍有呼吸心跳，但腦部血流短暫不足，常在幾秒到幾分鐘內像「重開機」般醒來。統計指出每10年間，每100個人就有6個人可能發生過昏厥。常見的昏厥原因有神經反射性、心因性、姿勢改變引起、藥物引起，其他還有精神疾患、罕病等原因。

3.昏迷

仍有呼吸心跳，但意識喪失持續更久，可能是嚴重疾病或中毒、缺氧等造成，務必就醫。包括酒精、毒品、藥物、一氧化碳中毒，缺氧環境、任何原因的休克、高血糖、低血糖、肝硬化患者肝昏迷、腦毒症患者之急性腦病變、癲癇發作、中風、腦溢血、腦炎、高溫暴露引起之中暑、骨折後引起的脂肪栓塞、頭部外傷及幾十種可能的醫療原因等。

台中林新醫院腦中風中心主任林志豪指出，造成突然昏迷的原因很多，最常見的包括眩暈、腦中風、短暫性腦缺血或迷走神經性昏厥。迷走神經性昏厥好發於迷走調節能力較差的人，當迷走神經過度刺激導致血管擴張、血液量不足時，大腦會因缺氧導致突然暈倒。

猝死發生前「6大徵兆」是救命警訊

天冷時血管收縮、血壓波動大，若本來就有三高或心血管風險，更要留意身體求救訊號。義大醫院預防醫學科科主任洪暐傑表示，根據統計，台灣人發生心因性猝死的機率大約是每一萬人中有5人有危險，男性的風險會比女性高，而發生的時間點高峰是在凌晨六點和中午，另外星期一也是發生心因性猝死較多的日子。心血管原因所造成的猝死徵兆，通常是發生在猝死前的一小時內，必須即刻就醫評估：

胸痛、胸悶、胸口不適

呼吸喘、急促

全身無力、快暈倒的感覺

心悸

冒冷汗

頭暈、嘔心想吐

家族史、三高、久坐最危險！醫教5招把猝死風險降下來

洪暐傑主任表示，家族有心血管疾病、抽菸、高血壓、高血脂（膽固醇過高）、肥胖、糖尿病、不太動的生活模式是心因性猝死的高風險群。要預防最有效的方法是從日常生活去除不健康因子，平常就能做自我盤點：

控制好血壓，每天測量血壓數值，清楚掌握目前血壓的狀況 控制好膽固醇與血糖，飲食均衡，避免過多高熱量以及精緻食物 控制體重於標準範圍，避免體重過過重 每週運動3次以上，每週總運動時間能達到150分鐘以上更好 戒菸



