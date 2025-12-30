曹西平驚傳猝逝！昔粉絲登門討罵「醜八怪」 招牌口頭禪成絕響

[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導

66歲資深藝人曹西平（四哥）昨（29）日晚間在家中猝逝，消息震驚演藝圈，不少人惋惜，以後再也聽不到四哥昔日的知名口頭禪「醜八怪」。曹西平過去也曾分享，不少人光顧他的店，僅是為了挨罵，讓他哭笑不得。

曹西平過去曾分享，不少人光顧他的店，僅是為了挨罵，讓他哭笑不得。（圖／翻攝曹西平的粉絲愛團 臉書）

曹西平昔日主持節目以發脾氣製造節目效果著名，那句「醜八怪，醜死了」更是家喻戶曉的招牌台詞，甚至有傳聞指出，被曹西平這樣罵過的藝人，往後都會走紅。

曹西平淡出演藝圈後，曾從事多種不同產業，包括經營可麗餅店，也出資協助乾兒子Jeremy將耳環店遷回台中。曹西平曾在節目中分享關於口頭禪「醜八怪」的趣事，表示許多學生慕名而來，卻不是為了買耳環，而是希望親耳聽到那句「醜八怪」，更有女大學生指定台詞，製作成手機鈴聲，當作起床提醒，專程來「討罵」的行為令他哭笑不得。不過他也十分驚喜，即便減少曝光度，仍有許多年輕人，甚至學生族群認得他。

廣告 廣告

如今傳出曹西平死訊，金句「醜八怪」成為絕響。許多粉絲十分不捨，到曹西平臉書留言道別，「四哥一路好走」、「聽到消息很錯愕！一路好走」、「再也不能看到你的分享料理了」、「謝謝您帶給我們歡樂！RIP」。

更多FTNN新聞網報導

曹西平驟逝！昔獨居泰國「昏迷3天」無人發現 曾擔心孤獨死

快訊／曹西平胞兄接警通知「不願出面處理」

吳宗憲哀悼曹西平！提與他2心結未解 哽咽：一路好走

