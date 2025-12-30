曹西平驚傳辭世 月初「感恩月」貼文成最後告白

資深藝人曹西平驚傳在家中離世。（圖／翻攝自曹西平臉書）





66歲資深藝人曹西平驚傳猝逝。據悉，乾兒子因聯繫不上曹西平，於昨夜報案，警方破門後發現曹西平倒臥家中，已明顯死亡。消息一出，震驚演藝圈與無數粉絲，眾人皆不敢置信。

回顧曹西平的螢幕形象，他一向有話直說，雖然嘴上不饒人，實則刀子嘴豆腐心。他曾因嫌棄員工設計不夠喜氣，大開玩笑說：「用個白色幹嘛？那是我們家首席設計師用的，設計這樣會不會太好笑了？」這種直率敢言的「超Real」風格，深受觀眾喜愛。





曹西平於1982年以一首〈野性的青春〉在綜藝節目走紅，不僅能唱能跳，主持功力更是一流。1998年他擔任人氣綜藝節目班底，並接下深夜節目主持棒。雖曾在2002年因家庭因素暫別演藝圈，但在2010年復出後人氣不減。直到2024年農曆生日當天，他還出資協助乾兒子將西門町的耳環店擴點回故鄉台中，這也成為他近期在媒體前的最後身影。



令人遺憾的是，就在28日清晨5點多地震後，曹西平才剛在臉書感嘆：「該發生就發生了，想多了也沒有用」、「天災人禍誰又可以躲得過」、「每天都有突發狀況發生」，並表示「一切交給老天爺的安排」。未料一語成讖，昨日深夜便傳出噩耗。至於詳細死因是健康問題或其他因素，目前後事正由乾兒子協助處理中。

廣告 廣告

回顧他在1日以「感恩月」為題的發文，當時他感性回顧演藝生涯，直言：「這一生我覺得自己做得非常好。」曹西平在文中強調，身為偶像，變老與改變是人生的必經過程，無需在意外界的酸言酸語。他更自豪地表示，自己對得起父母的養育與栽培，「沒有讓爸媽丟臉」。如今傳出憾事，這篇充滿感謝的貼文，竟意外成為了他最後的告別。



【更多東森娛樂報導】

●曹西平吃便當獨自過年！ 認「已寂寞很久」：我很堅強

●鍾明軒崩潰了！歐洲買名牌「單據打成中國」退稅遭拒

●曹西平才發地震文...66歲人生落幕 「遺產流向」曝光

