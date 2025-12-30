曹西平驚傳離世！蘿莉塔曝毒舌形象內幕 揭超暖行徑

資深藝人曹西平於昨（29）日晚間10時許驚傳陳屍家中，享壽66歲。（圖／翻攝自曹西平 臉書）





資深藝人曹西平於昨（29）日晚間10時許驚傳陳屍家中，享壽66歲。女星蘿莉塔以及狄志為在社群平台表達深沉哀悼，更透露曹大哥私底下超好相處。

蘿莉塔在臉書發文表示，半夜看到消息時，第一時間以為是假新聞，內心極度震驚且難以置信，因為不久前才看到曹西平分享美食佳餚的日常貼文，沒想到竟傳出憾事。

曹西平私下關心後輩與友人

蘿莉塔指出，曹大哥雖然在螢光幕前總是展現出「嘴壞」的毒舌形象，但那完全是為了節目效果而營造的，她感性表示，曹大哥私底下超好相處，完全沒有前輩架子，且對演藝圈後輩的生活與工作狀況都非常關心。

廣告 廣告

蘿莉塔感嘆，這是一個令人心碎的傷心年，對於前輩的離開充滿無奈與思念，她在文末向曹大哥致敬，寫下「謝謝你」，強調大家永遠不會忘記他過去帶給螢幕觀眾的無數歡笑。

狄志為也表示，曹西平兩天前才針對全台地震發文，寫下「一切交給老天爺安排」等的語句，如今竟成最後貼文，令親友及粉絲感到格外鼻酸與不捨。

狄志為回憶，過去同台錄影的時光，曹西平總是帶著標誌性的哨子、吹著「BBB」帥氣登場，口頭禪與犀利言詞總能瞬間炒熱氣氛。他與已故藝人羅霈穎（羅姐）的一搭一唱更是觀眾心目中的經典組合，兩人相知相惜超過30年。當年羅姐驟逝時，曹西平曾悲痛喊話「有一天一定去找妳」，如今天人永隔的老友在天堂相聚，狄志為感慨這對經典搭檔終能在另一個世界延續歡笑。

狄志為也分享，去年兒子在數學競賽奪冠時，曹西平還特地留言鼓勵，雙方更相約要到三重夜市吃宵夜，無奈這場飯局已永遠無法成行。面對2025年末接連傳出的不幸消息，他感嘆，「今年真的很不平靜，才剩下兩天就要跨年了，卻已經帶走多少你我熟悉的臉孔？讓人不勝唏噓！」。



【更多東森娛樂報導】

●強震狂晃！小S「全黑畫面」9字發聲 男星曝驚悚畫面爆粗口

●曹西平才發地震文...66歲人生落幕 「遺產流向」曝光

●藝人曹西平驚傳猝逝 前天才發地震文：一切交老天安排

