曹西平驚傳驟逝！臉書最後貼文嘆：ㄧ切交給老天爺

資深男星曹西平入行超過40年，憑藉最經典的口哨，以及那句「你這個醜八怪」，收穫不少死忠粉絲，近年來他則漸漸淡出演藝圈。不料，昨（29）日深夜，曹西平卻傳出在三重住家離世，享壽66歲，令外界悲痛不已，臉書最後貼文內容也曝光，感嘆「ㄧ切交給老天爺的安排」。





曹西平驚傳驟逝享壽66歲！臉書「最後貼文」寫500字嘆：該發生就發生了

男星曹西平驚傳離世。（圖／翻攝曹西平臉書）





根據《ETtoday新聞雲》報導，新北市消防局三重分隊昨（29）日深夜10點左右，接獲曹西平乾兒子報案，稱抵達曹西平位在三重的住處時，發現他已無生命跡象，且出現明顯屍斑與屍僵狀況，因此現場忍痛放棄急救，享壽66歲，經紀人目前暫無回應。

回顧曹西平臉書粉專最後一篇貼文，當時正好是28日的地震結束過後，他感性寫下，「四哥經過921大地震洗禮之後，我都不會跑我就是坐在那裡我不會動，ㄧ切交給老天爺的安排。孩子們在外面問我說『你ㄧ個人在家還好嗎？你有躲起來嗎？』我說『躲去哪裡，我沒有躲我就坐在椅子上』」。





曹西平感嘆「該發生就發生了想多了也沒用有，到了這個年紀了有什麼好想的」。（圖／翻攝曹西平臉書）





雖然看似相當淡定，但曹西平也坦言有害怕，但還能跑去哪，「該發生就發生了想多了也沒用有，到了這個年紀了有什麼好想的」，感嘆「不知道我是經歷過太多事情之後，很多事情越看就越淡，什麼都不太重要了，天災人禍誰又可以躲得過呢？，連過個小小馬路都有事情發生，車子就撞過來了人也飛出去了，每天都有突發狀況發生不是嗎？」。

曹西平接著表示，「坐捷運也有事情，搭公車也有狀況等等…怎麼樣？什麼怎麼樣每天都有新鮮事情，你們認為不可能的事情它就是發生了，活生生的呈現在你我的眼前不是嗎？」。





曹西平坦言「不知道我是經歷過太多事情之後，很多事情越看就越淡」。（圖／翻攝曹西平臉書）







文章中也談及即將迎來的跨年，「跨年人潮多叫你們不要出去還是要出去，有什麼辦法？，煙火每年都差不多噴來噴去就是那個樣子，人擠人非常危險，誰是誰都不知道？冬天季節交替病毒大流行大家還是要去人多的地方，你能說什麼？說了人家也不愛聽就是執意要去人潮多的地方，湊熱鬧，當有事情發生的時候大家才會說你們怎麼不早點講、早點講有用嗎？你們會聽嗎？聽了還是ㄧ樣出門去啊因為是跨年啊。不出去湊ㄧ下熱鬧不行」。

最後，曹西平感嘆，最近社會的氛圍跟狀況都不太好，「二十萬人湧入跨年晚會你們看看有多危險？散場時二十萬人搭乘捷運回家想著想著就很擔心，這樣子的人流量超級嚇人的，這時候警消人員又要加班了，很多人都要加班了，辛苦了各位，跨個年把大家都累垮了，以前我的年代沒有跨年，也是一樣過了一年」。眼看曹西平前一天才在感嘆人生，沒想到隔日就傳出噩耗，留給外界無限追思。

原文出處：曹西平驚傳驟逝享壽66歲！臉書「最後貼文」寫500字嘆：ㄧ切交給老天爺安排

