曹西平驟世／狄鶯曾直球問「你是GAY嗎」 他高EQ回應！自爆暗戀她30年

資深藝人曹西平29日在家中驟然離世，享壽66歲，突如其來的消息震撼演藝圈，他生前風格直率敢言，曾是各大談話節目的座上賓，過去他上過狄鶯主持的節目，當時狄鶯直球問：「你是GAY嗎？」他也不避諱高EQ回應：「為什麼要回答妳呢？」更分享自己的愛情觀，認為自己已經過了會為愛情衝動的年紀了，而且不見得結婚會比較好。

曹西平曾在狄鶯主持的節目《今夜不流淚》中，被當場詢問未婚原因，狄鶯當時問：「你現在有老婆嗎？你這麼老了，沒有娶老婆？」他也大方回應：「為什麼要娶？一個人也很快樂啊！」被問到性向問題，他幽默反問：「為什麼要回答妳？」展現一貫灑脫性格。

曹西平過去在豬哥亮的節目上透露，自己幻想同居對象多年，過去他曾在機場遇到陳亞蘭，向在身旁的龍千玉喊話：「她是我的菜，好想要認識她！」他表示自己確實欣賞陳亞蘭多年，第一次相遇後，時隔30幾年才又見到本人，他還是心裡小鹿亂撞，被問到是否會主動採取實際行動，他也表示：「如果多年後兩人都沒有對象，希望可以比鄰而居。可以的話，『同居不同床』，我也是很樂意的。」

曹西平曾上節目分享。翻攝中視經典綜藝YT頻道



