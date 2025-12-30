曹西平驟逝乾兒子揭「睡夢中離世」 無血緣苦嘆屍體將「公告招領」

【緯來新聞網】資深藝人曹西平（四哥）於29日深夜驟逝，享受66歲。與他情同父子的乾兒子 Jeremy 稍早發出心碎長文，揭露處理後事面臨法律僵局的無助。Jeremy 悲痛表示，自己與四哥雖無法律認定的父子關係，卻是彼此最親近的家人，如今警方與業者礙於法規不讓他全權處理後事，遺體甚至可能面臨「公告招領」的難堪境地。此外，Jeremy也強調曹西平是睡夢中安詳離去，無病無痛。

曹西平驟逝，乾兒子Jeremy發聲表示「睡夢中離世」（圖／翻攝自臉書）

Jeremy 發文，焦急地向曹西平有血緣關係的親屬喊話，希望對方能出面授權，讓他能好好守護四哥人生的最後一段路，「很多話我想說，但目前沒有任何思緒。目前，我只想尋求跟四哥有血緣關係的人。請你們把四哥的後事全權交予我處理。」他無奈說：「因為我們沒有法律認定的父子關係，警方及相關業者不讓我好好處理四哥的後事。」



他強調曹西平是睡夢中安詳離去，無病無痛，他不捨遺體再受檢察官相驗之苦，懇求外界在此刻給予空間，讓一切能在低調中圓滿，同時也無奈道：「明明我是最親的兒子 最後還要公告招領，我該怎麼做 才能好好保護四哥 才能好好幫四哥處理好人生的大事。四哥喜愛低調，懇請無關的人暫時不要打擾我。」

