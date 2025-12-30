曹西平驟逝乾兒子無法領遺體！龍千玉再發聲 「已聯絡前夫授權處理」

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

藝人曹西平昨（29）日被發現於三重家中死亡，享壽66歲，震驚演藝圈，身為前嫂嫂的龍千玉，得知消息後，悲痛發聲，提到她徹夜難眠。而今（30）稍早又傳出曹西平的乾兒子沒辦法領遺體，對此，龍千玉再度發聲，表示已經連絡上曹家三哥，對方會授權處理後事。

曹西平過世，乾兒子沒辦法領遺體，龍千玉發聲提到，前夫會授權處理。（圖／翻攝曹西平臉書、龍千玉臉書）

龍千玉在得知曹西平猝逝噩耗，悲痛表示：「凌晨得知噩耗，徹夜難眠，回想著與四哥相處的點滴，他一直是我精神與心靈的支柱，他早已是我的家人，平安夜傳了祝福訊息給他，但他已讀未回！他曾跟我說過人生如浮雲，只求走得時候不拖磨，沒想到一語成讖。」

對於稍早傳來曹家人不願意幫忙曹西平後事，讓曹西平乾兒子無奈又擔心，龍千玉對此發生提到：「目前有聯繫上曹家三哥，三哥會授權處理後事，請粉絲們不要擔心！」而這位三哥，其實就是龍千玉的前夫。

