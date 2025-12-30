曹西平驟逝享壽66歲 乾兒子含淚首發聲

〔記者林南谷／台北報導〕資深藝人曹西平驚傳過世享壽66歲，晚年他與乾兒子Jeremy一家同住，稍早Jeremy也透過曹西平的臉書首發聲。

Jeremy表示現在很多話想說，但目前沒有任何思緒，現在只想尋求跟曹西平有血緣關係的人，「請你們把四哥(指曹西平)的後事全權交予我處理，因為我們沒有法律認定的父子關係，警方及相關業者不讓我好好處理他的後事。」

Jeremy強調，他不想要讓檢察官相驗大體，「四哥是睡著走的，無病無痛，明明我是最親的兒子，最後還要公告招領」，他不知道該怎麼做，才能好好保護曹西平，才能好好幫他處理好人生的大事。

廣告 廣告

最後Jeremy表示四哥喜愛低調，懇請無關的人暫時不要打擾他。

相關新聞：(影音)《來電50》老戰友曹西平驟逝 何篤霖悲痛發聲

【看原文連結】

更多自由時報報導

66歲曹西平深夜驚傳離世！前天才發地震文：一切交老天安排

穿洞店以乾兒子為名 一中店紅布條再也盼不到「曹西平回來了」

曹西平離世！出道40年「吹哨罵人」有原因 帥氣舊照曝

昔獨居「昏迷失禁3天」無人知 曹西平曾嘆擔心孤獨死

