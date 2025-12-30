生活中心／綜合報導

資深藝人曹西平，週二（30日）驚傳辭世，享壽66歲，出道超過40年的他，向來言辭犀利，晚年與乾兒子Jeremy一家同住，下午Jeremy前往殯儀館相驗，神情憔悴，面對外界詢問只表示「處理好再跟你們說」，曹西平家屬則聲明，經過三哥同意，曹西平後事已全權委託Jeremy來辦，願西平大哥一路好走。

藝人曹西平（2023.2）：「整條街黑的我依然在，我等待春天的來臨。」向來語出驚人也常吐出至理名言的藝人曹西平，30號驚傳辭世，享壽66歲，過去他曾說肚子夠餓，腰自然就會彎下來，如今再也聽不見。曹西平乾兒子Jeremyvs.記者：「當初是怎麼發現的？」晚年與曹西平同住的乾兒子Jeremy，神情憔悴前往板橋一殯相驗，他第一時間發現乾爹異狀，當場報警，但曹西平已死亡多時，礙於不是親屬身分，Jeremy也無法領回屍體，與女友被媒體詢問時，難過的說不出話。曹西平乾兒子Jeremyvs.記者：「我先處理好（後事），處理好再跟你們說。」曹西平家屬聲明，西平大哥一生熱愛舞台，始終以真性情面對人生，也不遺餘力提攜後進，人生最後階段仍保持率真與坦然的態度。

廣告 廣告





曹西平驟逝享壽66歲 乾兒子哀痛回應媒體「處理好跟你們說」

曹西平家屬發文。（圖／翻攝FB曹西平的粉絲愛團）





家屬也聲明，經親屬代表三哥同意，並正式委任曹西平喪禮事務全權由與四哥情同父子的乾兒子--Jeremy小俊，負責統籌與對外聯繫。曹西平乾兒子Jeremy（2020.09）：「不愛吃外食，曹大哥都會自己去買菜。」曹西平驟逝後，乾兒子一度代為發文，因為人在日本，回國後發現這遺憾消息，還一度著急發文說，想尋求跟四哥有血緣關係的人，求你們將四哥的後事全權交予我處理，曾是曹西平三哥妻子的龍千玉則說，乾兒子現在有權利協助處理後事了，曹西平出道40多年，當時以野性的青春走紅，也曾跟何篤霖、郭靜純一起主持節目，昔日戰友，何篤霖在溫哥華聽聞死訊，一度泛淚，還直說，要去問靜純。





曹西平驟逝享壽66歲 乾兒子哀痛回應媒體「處理好跟你們說」

曹西平猝逝。（圖／翻攝FB曹西平的粉絲愛團）





資深藝人何篤霖：「蛤嚇死我了，我剛還沒滑（手機）真的假的，唉唷我先消化一下，我先不回應齁，因為...這不知道怎麼回。」曹西平父母相繼離世後，五兄弟鬧翻，還患有重度憂鬱，2011年，跟他相伴10多年的助理阿凱，也因為猛爆性肝炎驟逝，到泰國定居一段時間後，擔心自己孤老死於家中，才回台，由乾兒子相伴。已逝藝人曹西平父親（2008.10）：「我只有這一個（兒子）就夠了，有這一個曹西平我就夠了。」如今曹西平走了，留給演藝圈無限惋惜，他快人快語的形象也永遠留在演藝圈及觀眾心中。

原文出處：曹西平驟逝享壽66歲 乾兒子哀痛回應媒體「處理好跟你們說」

更多民視新聞報導

劉曉蘋接任紅心字會第十二任理事長 社會弱勢族群「享平安」

66歲曹西平猝逝 陳美鳳「揪心留243字」惹鼻酸！

曹西平遺產給「親兄弟or乾兒子」？律師曝「1關鍵」翻盤！

