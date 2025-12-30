曹西平驟逝享壽66歲 台語天后錯過最後一面遺憾發聲

〔記者陽昕翰／台北報導〕資深藝人曹西平昨天驚傳過世，享壽66歲。台語天后蔡秋鳳與曹西平也有私交，不捨感嘆：「啊，人生怎麼這麼無常。」本來今晚還想要去曹西平台中的店裡拜訪。

蔡秋鳳發文：「今天晚上要到大甲鎮瀾宮，本來想說要提早一點坐高鐵 ，請台中朋友先帶我去台中曹哥的店，看能不能碰到曹哥 。」沒想到今天一大早8點，蔡秋鳳就接到朋友的電話，得知曹西平過世難過地說：「怎麼會這樣無常，永遠的偶像，曹哥一路好走。」

曹西平晚年都與乾兒子Jeremy同住，Jeremy稍早透過社群發聲，想尋求跟曹西平有血緣關係的人，「請你把四哥(指曹西平)的後事全權交予我處理，因為我們沒有法律認定的父子關係，警方及相關業者不讓我好好處理他的後事。」

