曹西平驟逝享壽66歲！家屬不認領恐成「有名無主屍」乾兒子：盼後事全權給我處理

資深藝人曹西平驚傳逝世，享壽66歲。29日晚間10時許，新北市消防局三重分隊獲報，前往曹西平住處時，發現他已明顯死亡，由於遺體已出現僵硬及屍斑，推測早已死亡多時。警方勘驗現場，排除有外力介入跡象，初步疑似為內科疾病引發死亡，相關細節仍待進一步釐清。曹西平乾兒子Jeremy稍早透過曹西平臉書發文，「我不想要讓檢察官相驗大體，四哥是睡著走的，無病無痛」，強調目前只專注找到與曹西平有血緣關係之人，能將其後事辦得妥當。

地震後才發文報平安

宜蘭外海27日發生芮氏規模7.0地震，藝人曹西平28日凌晨在臉書發文，分享對於強震的親身感受與心得，並曬出一桌美食報平安，感性寫下「一切交給老天爺的安排」。他提到，經歷過921大地震後，面對地震已不再慌張，「我就是坐在那裡我不會動」，未料短短數日後便傳出噩耗。

據了解，29日晚間10時許，新北市消防局三重分隊獲報後趕抵其住處，發現曹西平已無生命跡象，乾兒子當場表示放棄急救，經家屬同意不送醫，後續交由警方處理，初步研判為內科疾病引發之自然死亡。

出道40年直率風格橫跨歌壇與綜藝

曹西平出身醫生世家，家中排行老四，自稱「四哥」，出道超過40年，服役期間加入藝工隊出道，與陽帆和包偉銘等人同期，以歌曲《野性的青春》走紅歌壇。後來活躍於各大綜藝節目，曾是《龍虎綜藝王》班底，也曾主持《辣妹總動員》，以直率敢言的螢幕形象著稱；他在節目中手持哨子糾正來賓，一句「你這個醜八怪」更成為經典，深受觀眾喜愛，他曾透露之所以拿哨子上節目，是因為以前很多節目開場來賓動輒10多人，帶哨子是為了維持秩序。

2002年因家中變故，曹西平幫家中扛債放棄演藝工作，壓力大到出現暴肥、圓形禿、憂鬱症，近年開始經營副業，但還是在社群經常和眾人互動；還因兄弟們不願承擔貸款，甚至連父親一面都不願意見，曾讓他在節目中痛斥，並表明和曹家人形同陌路，「我的錢絕不讓姓曹的人碰」也強調：「要先立好遺囑，把遺產都留給平時照顧我的乾兒子。」

曹西平乾兒子是誰？

曹西平29日晚間是被乾兒子Jeremy在三重住處發現臥倒屋內、沒有生命跡象，報案後救護人員到場研判死亡多時放棄急救，享壽66歲。由於曹西平生前經常提到乾兒子Jeremy，甚至曾在節目中稱遺產會全部留給他，許多人也好奇Jeremy的身分是誰？

曹西平跟乾兒子Jeremy感情非常好。取自曹西平臉書

其實Jeremy是曾陪伴曹西平10多年的助理阿凱帶進公司的，阿凱在2011年因為猛爆性肝炎過世，在最後時間裡叮囑Jeremy「要好好照顧曹大哥」，曹西平2016年舉辦出道35年音樂會，就是為了紀念阿凱，當時一直陪他走出助理離世、喪父之痛陰霾的就是Jeremy，才讓曹西平收他為乾兒子。

此外，曹西平猝逝，警方按照流程聯繫曹西平胞兄，但對方表示不願出面處理。依據新北市有名無主遺體處理流程，檢察官相驗完成翌日起14日內，報請新北市警察局公告認領，若逾期25日仍未認領，則由殯葬處依規定「有名無主屍」收埋。乾兒子Jeremy悲慟表示，當務之急是尋求與四哥有血緣關係的人，懇請家屬能將後事全權交由他處理。他坦言，因為兩人無法律認定的父子關係，導致警方與相關業者目前無法直接讓他處理四哥的後事，他希望能盡最後一份心力保護曹西平的尊嚴。

曹西平小檔案

生日：1959年2月12日

逝世：2025年12月29日（享壽66歲）

生平：1982年以《野性青春》專輯出道，曾被譽為「台灣西城秀樹」，後來轉型主持，曾擔任評審與時尚達人。

代表作：

唱片：《野性青春》、《熱情的姑娘》、《九點半》

主持：《來電五十》

個人特色：隨身攜帶哨子、毒舌評論、大紅外套