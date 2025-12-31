曹西平驟逝享壽66歲 生前為姪子買房煮三餐嘆無回應

【緯來新聞網】資深藝人曹西平29日在新北市三重區住處辭世，享壽66歲。曹西平長年與4名兄弟斷絕往來，過去曾在電視節目《命運好好玩》中坦言與家族關係疏離，節目中曹西平也提到，自己非常疼愛哥哥的孩子，不僅出錢幫他們買房，還親自準備三餐，感嘆這幾年的付出沒有得到回應，讓他感到心寒。

曹西平過世享壽66歲。（圖／翻攝自YouTube）

曹西平生前曾多次在綜藝節目《命運好好玩》中提及家庭困境。他透露，多年來不僅為哥哥的子女購屋、提供經濟協助，還親自為他們準備三餐。他感嘆這些付出未獲得回應，直言自己是靠登台演出一點一滴賺錢，資源不是無條件給予，只因「你們姓曹」，他也心寒地說：「有天你們站在我面前，我真的很想給你們兩巴掌。」



對於父母去世時無一位兄弟或姪輩出席告別式，曹西平表現出明顯心寒。他曾在節目中表示，即使朋友勸他釋懷，但他難以放下這段缺席的家族情誼，並留下：「人總是會走的，把我燒一燒，送一下我吧」這番話。



曹西平過世消息傳出後，過往影片在網路上再度流傳，社群上不少網友回顧他對家庭的付出與落寞，針對其與兄弟子女間的關係產生共鳴與討論。有輿論指出，曹西平即使在缺乏親情支持的情況下，仍持續在演藝事業與家庭義務中努力，留下深刻印象。

