曹西平驟逝享壽66歲！黃安發文吐心聲稱：穿越告知死期

娛樂中心／張予柔報導



藝人曹西平於29日被證實在新北市三重住處離世，享壽66歲，噩耗傳出後震撼演藝圈，不少藝人紛紛發文悼念，表達對老朋友的不捨。其中，與曹西平交情深厚的黃安發文回憶兩人過往的互動，字裡行間充滿不捨，感嘆寫下「又有一位老友過世了！」顯示對好友離去的惋惜之情。





曹西平驟逝享壽66歲！黃安發文「吐百字心聲」聲稱：穿越告知死期

黃安（右）悼念老友曹西平（左），回憶兩人年齡相近、理念相投，私下相處融洽。（圖／翻攝自微博@黃安、曹西平臉書）

長年在中國發展的台灣藝人黃安，過去多次表態力挺中共立場，更曾檢舉赴南韓活動的台灣藝人周子瑜涉入「台獨」，相關言行引發台灣社會強烈反感。黃安在社群平台發文透露，曹西平年長自己3歲，過去曾多次受邀擔任他主持節目的特別來賓，由於年齡相近、理念相同，私下相當聊得來。

廣告 廣告





曹西平驟逝享壽66歲！黃安發文「吐百字心聲」聲稱：穿越告知死期

黃安回憶與曹西平的深厚情誼，感嘆生命無常，並以信仰祝福老友「回到主的懷抱」。（圖／翻攝自微博@黃安）

他回憶，1997年曹西平到他家中作客，順便錄製過年節目，也因此留下深刻回憶。談及這段往事，黃安感傷地表示「如果能穿越回去，我是不是要告訴他，你28年後的2025年12月就會死？」這句話透露出對生命無常的感慨。他進一步表示，如果他當時知道了，他的人生一定會有不同的過法。「曹西平不知道，我們都不知道，更沒有人能告訴我們，走了之後會去哪裡」。最後，黃安以信仰表達最後的祝福，提到曹西平是基督徒，誠心祝願老友「回到主的懷抱」，為這段多年情誼畫下句點。





原文出處：曹西平驟逝享壽66歲！黃安發文「吐百字心聲」聲稱：穿越告知死期

更多民視新聞報導

前最美檢察官驚喊「中華民國比我年輕」！真相曝光網笑翻

小粉紅瘋傳「琉球女孩回歸中國」影片！遭日媒打臉全是假

「氣象女神」升氣象預報中心副主任！前局長鄭明典親送祝福

