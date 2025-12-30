曹西平驟逝兄弟不處理遺體 律師揭仍能享1/3遺產繼承權

資深藝人曹西平驚傳於29日晚間在家中離世，享壽66歲。律師林智群針對遺產分配議題發文感嘆，即使曹西平的3個兄弟都不願意出面處理遺體，但根據台灣《民法》規定，仍可合法拿走曹西平3分之1的遺產。

資深藝人曹西平驚傳驟逝消息。（圖／資料照片）

29日深夜10時許，曹西平乾兒子Jeremy下班返家後，發現曹西平倒臥在房內且沒有生命跡象，立即打電話報警，消防人員抵達位於三重的住處後，發現曹西平已明顯死亡，警方初步研判無外力介入。

警方後續通知曹西平的哥哥及弟弟，但由於兄弟關係長期不睦，對方表示不願意幫曹西平處理後事。出身醫生世家的曹西平，有3個哥哥及1個弟弟，起初曹二哥接獲死訊時拒絕出面處理。最後由曹西平的前嫂子、歌手龍千玉出手聯絡前夫曹南平協調，親屬代表由曹西平三哥同意並正式委任，相關後續全部授權給曹西平的乾兒子處理。

曹西平乾兒子昨日前往板橋殯儀館，表情哀戚。（圖／中天新聞）

曹西平離世後，遺產分配也引發外界關注。由於與兄弟決裂，曹西平過去曾公開表示，他的遺產絕對不給任何姓曹的人處理，並決定先立好遺囑，把遺產都留給平時照顧他的乾兒子。

對此，律師林智群在臉書發文表示，曹西平沒配偶沒小孩，父母也不在。根據台灣《民法》規定，曹西平的兄弟姊妹為法定繼承人，享有「特留分」保障，即使立有遺囑，也不得完全剝奪繼承人取得這部分遺產的權利，律師林智群在指出，就算是曹西平立有遺囑，家屬仍然可以拿走3分之1。

