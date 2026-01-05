曹西平驟逝前喊「快嚇死」！氣溫急凍7度+軍演武嚇，醫：跨年這些人最危險

資深藝人曹西平驚傳驟逝，享壽66歲，消息震驚演藝圈。令人遺憾的是，在他離世前適逢12/28台東發生規模七點零的大地震，他當時曾在臉書發文關心粉絲安全，並直言自己「快嚇死了」。這起不幸事件引發醫界高度關注，尤其接下來馬上要面臨低溫下探七度的大陸冷氣團，加上中共軍演的政治氛圍壓力，多重危險因子夾擊下，民眾該如何自保避免憾事發生？

7度低溫碰上軍演武嚇，焦慮與寒冷成奪命組合

台安醫院心臟內科暨心導管室主任林謂文示警，最近的大環境對心血管患者極度不友善。即將來襲的大陸冷氣團恐讓氣溫驟降至7度以下，低溫會直接導致血管收縮、血壓上升。若再加上近期頻繁的地震餘震，以及中共軍演帶來的政治緊繃氛圍，外在環境的壓力與內在的焦慮感交織，極易讓身體的自律神經失調。

林謂文醫師進一步分析，當人處於焦慮、緊張或受到驚嚇時，交感神經會受到刺激，分泌壓力性荷爾蒙，導致心跳變快、血壓產生明顯波動。

對於個性原本就容易操煩、緊張，或是本身有三高、年紀大的族群來說，這種情緒波動會讓高血壓變得難以控制，不只是心臟病，也很容易引發腦中風，「心腦血管意外」風險暴增。

跨年激情藏危機、愛吃鍋，心臟、腦血管都危險

緊接著就是跨年與元旦假期，大家情緒高昂、作息容易不正常，這也是猝死的高峰期。林謂文醫師指出，心因性猝死最常見的原因除了心肌梗塞、缺血性心臟病、心律不整之外，還有一個常被忽略卻極為致命的殺手「主動脈剝離」。這類大血管疾病與腦中風等小血管意外，都容易在氣溫驟降且情緒激動時發生。

特別是跨年聚餐少不了吃火鍋，林謂文醫師提醒，鍋物湯底通常含有高鈉，加上沾醬與加工食品，鹽分攝取過量會讓水分滯留體內，導致血壓飆升且難以控制。天冷血管收縮、情緒激情、加上飲食高鈉，這三大地雷同時引爆，就容易造成猝死風險大幅提升。

每天兩次量血壓，出現「這數值」快就醫

為了避免像曹西平一樣的憾事發生，林謂文醫師建議，在面對地震、軍演、寒流與跨年活動的多重壓力下，高危險群務必做好保暖並減少焦慮。最重要的自保方式就是「定時量血壓」，建議每天早晚各量一次，連續監測一到兩週，觀察數值變化。

如果發現血壓持續在130與80毫米汞柱以上，或是心跳超過100下，甚至比平常60、70下的基礎心跳明顯增快來到80、90下，這代表身體正在發出警訊。

此時應檢視是否過勞、生病或情緒波動過大。若排除這些因素且規律服藥後，血壓仍高低起伏不穩定，請務必提早返診與醫師討論調整藥物，才能平安度過這波寒冬危機。

◎ 圖片來源／翻攝自曹西平臉書

◎ 諮詢專家／林謂文醫師

