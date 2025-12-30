曹西平驟逝引追思！脫口秀演員歐耶老師發言惹議 刪文道歉仍挨批

脫口秀演員歐耶老師發文提及曹西平，引發網友批評消費逝者，事後已刪文並道歉。（圖／翻攝自FB，曹西平的粉絲愛團、卡米地喜劇俱樂部提供）

資深藝人曹西平於12月29日晚間在新北市三重住處猝逝，享壽66歲。消息傳出後，演藝圈內外紛紛表達哀悼與不捨。然而正當外界沉浸於悼念氛圍時，脫口秀演員「歐耶老師」卻在社群平台發表引發爭議的言論，內容提及「走的是曹西平，不是我」，遭到網友批評為「消費死者」、「不尊重」。

歐耶老師貼文一度引發爭議，網友留言質疑其言論不當，質疑是否為搏流量。

據了解，歐耶老師30日中午透過Threads平台發文，寫道：「謝謝大家關心，走的是曹西平，不是我。」由於他過去曾因外型與曹西平相似而被粉絲戲稱為「撞臉」，並時常以此作為段子自嘲，此言一出，立即在網路上引發強烈反彈。

面對輿論批評，歐耶老師隨即刪除原文，並重新發文道歉。他在貼文中寫道：「對不起！我做了一個很糟糕的事，我不該用公開發文的方式，回應網友在曹大哥往生新聞下tag我、關心我的事。讓大家覺得不舒服、感覺我在消費曹大哥，非常非常的抱歉，對不起。」

他也補充表示，未來會更加謹慎處理公開發言，感謝網友指教，「這次真的考慮不周，做了很糟糕的示範，還讓有人覺得為什麼死的不是我，真的很抱歉。未來針對這類關心，我會選擇私訊回覆。」

儘管歐耶老師已道歉，許多網友仍不埋單，留言質疑其誠意不足。有網友表示：「流量比尊重還重要嗎？」「搞不清楚什麼是幽默、什麼是白目」「你不是被tag，是自己想蹭」等語，痛批其藉機發言是對逝者的不敬，並呼籲喜劇表演者應把握言語分寸，兼顧專業與倫理。

曹西平出道逾40年，風格直率、敢言，活躍於綜藝與社群平台。他的離世讓演藝圈與粉絲群感到震驚與哀痛，網路上各界仍持續表達緬懷與悼念。

歐耶老師於Threads發表道歉聲明，表示將謹慎發言並深刻檢討此次爭議行為。

