曹西平驟逝後事怎麼辦？乾兒子能否繼承遺產 律師揭「翻盤1關鍵」

[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導

資深藝人曹西平29日傳出驟逝消息，讓不少人感到錯愕與不捨。隨著消息曝光，外界除了關心他的後事安排，也開始討論起遺產該怎麼處理。由於曹西平生前與乾兒子感情親密，卻與親生手足互動疏離，乾兒子今日曾對外表示，因和曹西平沒有血緣關係，依法很難介入後事與財產處理。對此，「巴毛律師」陳宇安在社群平台分享看法，直言事情其實沒有想像中那麼棘手，關鍵就在於曹西平生前是否已經立好遺囑。

資深藝人曹西平29日傳出驟逝消息，讓不少人感到錯愕與不捨。（圖／取自臉書／曹西平的粉絲愛團）

陳宇安指出，只要遺囑內容清楚交代後事處理方式，並指定遺囑執行人，即便不是法定繼承人，也能取得處理權。她也提到，曹西平過去曾多次在電視節目中公開說過，自己早已立好遺囑，財產全部留給乾兒子等內容，這些節目畫面若能找出來，對後續處理會很有幫助。

至於大家關心的手足「特留分」問題，陳宇安說明，依民法第1145條第1項第5款，若繼承人曾對被繼承人有重大虐待或侮辱情事，經被繼承人表示其不得繼承者，就有可能依法喪失繼承權，而且這種「表示」不一定要寫成白紙黑字，只要證實曾經有表示過即可。

她也直言，乾兒子不妨趕快回頭找找曹西平過去上節目的內容，看是否曾談過分遺產或排除繼承的想法，「曹大哥曾經帶給我們這麼多快樂，希望一切都能圓滿結束」。

