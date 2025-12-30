曹西平驟逝後事一度卡關 龍千玉證實：乾兒子獲授權處理

龍千玉居中協調讓曹西平乾兒子能辦理後事。（豪記唱片提供）

曹西平昨（29）日在家驟逝，傳出家屬拒絕出面認領遺體，乾兒子Jeremy因與他沒有法定父子關係，無法辦理後事，但曾是曹西平三哥妻子的龍千玉稍早也向媒體證實，已經有授權讓曹西平乾兒子協助處理後事了。

曹西平有三個哥哥、一個弟弟，但多年前與兄弟們都已經鬧翻沒往來，如今她驟逝，乾兒子急著幫他辦後事著急，甚至在社群發文表示：「如果有認識四哥家人的人，求你們幫助我請他們同意讓四哥安息，我不想要讓檢察官相驗大體，四哥是睡著走的，無病無痛。」希望曹家人可以授權他辦理後事，所幸龍千玉居中協調 Jeremy終於有權處理。

龍千玉曾是曹西平三哥的前妻，今噩耗傳出後，她也難過不已，看到Jeremy發文也主動聯繫曹家，並向媒體透露「目前有聯繫上曹家三哥，三哥會授權處理後事，請粉絲們不要擔心」，讓曹西平得以一路好走。

